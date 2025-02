El inesperado "ataque" de Kira Miró a Broncano: una venganza muy Goya

David Broncano recibió este lunes en La Revuelta a Salva Reina, uno de los grandes protagonistas de los Premios Goya.

El actor, aún emocionado por su galardón a Mejor Actor de Reparto, llegó al plató con una muleta que levantó la curiosidad de todos: “Venía tocado del menisco y la fiesta de los Goya lo empeoró".

Fui al médico y le dije: "Por favor, no quiero ir como Fraga". Me infiltraron, en la gala no me dolía, pero por la mañana sí”, confesó entre risas.

Sin embargo, el momento más inesperado llegó cuando Salva sacó una pistola de agua en plena entrevista. “Traje un mensaje especial para ti”, dijo antes de mojar a Broncano sin previo aviso.

La reacción del presentador no se hizo esperar: “¿Dónde está? ¡Traicionera!”. Y la sorpresa se intensificó cuando Reina reveló que todo había sido un encargo de su novia, Kira Miró, quien se encontraba entre el público.

“Ha enviado a su esbirro. Es escupido. Hay un vídeo que lo atestigua”, añadió el actor entre risas, mientras se proyectaba un clip que confirmaba el plan de la actriz.

La broma entre Kira Miró y David Broncano no es nueva. La actriz canaria ya protagonizó un divertido momento con el humorista en el pasado, cuando le lanzó agua en la cara durante una entrevista.

Esta vez, su “venganza” llegó a través de Salva Reina, quien bromeó sobre ser el “mensajero” de su novia: “Es de su boca, y yo solo cumplí órdenes”. Broncano, por su parte, continuó con el show: “Estás sentenciada, Kira María. Era un complot para que yo no me espere el chorrazo en la cara. Enhorabuena”.

Tras el momento hilarante, Salva Reina se sentó en el sofá para hablar sobre cómo vivió su emocionante triunfo en los Goya, destacando la importancia de compartirlo con su pareja, Kira Miró.