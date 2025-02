Kilian Jornet y su viaje al límite en 'La revuelta': relata alucinaciones en el Everest y da la cifra del dinero que tiene

El atleta Kilian Jornet visitó 'La revuelta' de David Broncano para compartir algunas de sus vivencias más extremas en la montaña. Entre ellas, sorprendió al público al contar cómo ha experimentado alucinaciones en sus expediciones más exigentes, llegando a creer que debía rescatar a una persona inexistente durante su doble ascensión al Everest en 2017: “Me seguía un tío, me hacía responsable de él, pero a la vez sabía que era una alucinación”. En medio del descenso, en condiciones extremas y con el oxígeno al límite, llegó a plantearse una decisión radical: “Pensé: ‘Si salto, me despierto’. Pero, claro, si no estoy soñando, vaya putadón, porque me mato”. Finalmente, logró controlar la situación tras detenerse unos minutos para oxigenar el cerebro.

El montañista también habló sobre su particular estilo de vida, marcado por su conexión con la naturaleza desde la infancia. Criado en un refugio de alta montaña, su día a día giraba en torno a la exploración del entorno. “Salía del cole y me iba a jugar con los árboles, a tirar piedras al río. Lo mamé desde niño”, explicó durante su entrevista. Esta preferencia por la montaña se mantiene intacta en su vida adulta. De hecho, reveló que incluso cuando viaja a destinos paradisíacos, su instinto lo lleva de vuelta a las alturas. “Fuimos a Isla Mauricio, nos miramos y cambiamos los billetes para volver a la montaña a esquiar. ¿Qué íbamos a hacer un día entero en la playa?”, recordó entre risas.

Sobre su entrenamiento y resistencia, Jornet detalló que dedica unas 30 horas semanales a la montaña, acumulando un desnivel positivo de 5.000 metros. Ha completado pruebas de hasta 170 kilómetros sin detenerse y recordó un momento crítico durante una travesía de 40 horas en los Pirineos, en la que solo durmió una hora. “Cogí la bici y me iba durmiendo. Suerte que había un coche detrás y me pitó. A pesar de estas hazañas, su motivación sigue siendo la misma de siempre: 'A mí me gusta esto'", dijo con naturalidad.

En cuanto a su visión sobre el dinero, el atleta sorprendió con su filosofía austera: “He ganado pasta y más de la que necesito. En mi cuenta bancaria debo tener 150.000 o 200.000 euros, que es mucho más de lo que necesito”. En lugar de acumular riqueza, prefiere invertir en su Fundación Kilian Jornet, enfocada en la preservación de los ecosistemas de alta montaña: “El mejor futuro que le puedo dar a mis hijas es que vivan en un planeta mejor”. Además, explicó que evita el consumismo aplicando una simple regla antes de comprar algo: “¿Lo quiero o lo necesito?”.