De ‘Gran Hermano’ a gestionar 12 millones para el Gobierno: la increíble transformación de Chari Lojo

Chari Lojo, conocida por su paso por Gran Hermano 12, ha sorprendido a todos con un giro radical en su vida profesional. Atrás quedaron los focos y las polémicas televisivas; ahora, su realidad es muy diferente: gestiona casi 12 millones de euros en un plan de empleo del Gobierno en Ceuta, demostrando así que el éxito va más allá de la fama.

Tres oposiciones aprobadas y una nueva meta

En una entrevista concedida a la revista Lecturas, Chari revela cómo ha sido su evolución en estos años. Con mucho esfuerzo, logró aprobar tres oposiciones y actualmente es jefa de la Delegación del Gobierno en Ceuta. La exconcursante explia que lleva la parte de Recursos Humanos en un puesto que tilda de "complicado porque coordino un plan de empleo que gestiona una subvención de casi 12 millones de euros" para fomentar el trabajo en la ciudad autónoma.

Pero su ambición no termina ahí: también indica que está cursando la carrera de Derecho, con el objetivo de llegar a dirigir un organismo público en el futuro en la misma ciudad en la que ahora reside con su pareja.

¿Regreso a la televisión?

A pesar de su éxito en la administración pública, Chari no descarta regresar a la pequeña pantalla. Reconoce que para la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' le tantearon junto a su pareja, pero lo rechazaron. Lo que sí ha confesado es que le gustaría participar en Supervivientes, un formato que considera un desafío pendiente. "Es mi asignatura pendiente. En su momento tuve precontrato firmado pero me ofrecieron también 'GH VIP' y aunque era de reserva pensé 'más vale pájaro en mano que ciento volando'. Me lancé a sabiendas que no iba a ganar. Así que tengo la espina de ir a Honduras", reconoce.

Chari Lojo y Belén Estebán en Gran Hermano de Telecinco / Mediaset España

Una historia de superación

El caso de Chari Lojo es un claro ejemplo de reinventarse y alcanzar nuevas metas más allá de la fama. De ser una joven concursante en un reality show a gestionar un importante plan de empleo, su historia demuestra que con esfuerzo y perseverancia, cualquier cambio es posible.