La mayor infidelidad de 'La Isla de las Tentaciones": ¡No se graba en una isla!

La mayor infidelidad de 'La isla de las tentaciones' no la han cometido las parejas, sino que la han hecho los productores, porque no, el programa de Telecinco no se graba en una isla, a pesar de su nombre, sino en una península.

El reality show se estrenó en 2020, y desde entonces, ha tenido una gran audiencia y ha dejado momentos inolvidables en la televisión. El programa está centrado en poner a prueba la fidelidad de varias parejas que conviven en un entorno paradisíaco. La dinámica funciona así: cada pareja se separa y se aloja en villas diferentes, rodeados de solteros y solteras.

A lo largo del programa, los participantes enfrentan diversas tentaciones y situaciones que generan conflictos, culminando en 'hogueras' donde pueden ver imágenes de sus parejas interactuando con otros. Este es momento clave de la emisión, porque aquí se ven reacciones intensas y discusiones sobre la confianza y la fidelidad por parte de los concursantes.

'La Isla' no se graba en una isla

El reality de Telecinco no se graba ni en una isla ni en España. La cuenta de X (Twitter) especializada en televisión LO + VIRAL (@SuperViiral) ha publicado explicando la ubicación exacta de dónde se produce el programa.

'La Isla de las Tentaciones' se desarrolla en península de Samaná, en República Dominicana, en Las Terrenas, al este del país. El programa utiliza dos villas localizadas en el complejo 'Los nómadas', justo pegado a la playa de Coscón. Estos chalets de lujo están disponibles para que cualquier turista pueda alquilarlo para disfrutar de sus vacaciones.

Más de 3.000 euros para dormir como los concursantes de 'La Isla'

Según publica Lo + viral, hay varias villas que se alquilan desde 2.500 euros la noche, y pueden alcanzar hasta los 10.000 euros el fin de semana, dependiendo de la fecha. Además, las tres villas del programa, Villa Montaña, Villa Playa y Villa Paraíso, están más lejos de lo que se podía pensar.

Estas villas son alojamientos lujosos y privados donde los participantes se hospedan durante el programa. Están ubicadas en entornos naturales cerca de la playa y sirven como espacios para el desarrollo de tramas, donde los participantes se ponen a prueba con los solteros o las solteras.

Villa Playa

El nombre real de esta vivienda es Casa Playa, y es una villa de 1.000 m², con 9 habitaciones y 8 baños. Su precio es de 2.100 €/noche, pero puede llegar a subir hasta los 2.900 €/noche en épocas señaladas como Navidad, Año Nuevo o Semana Santa. El edificio tiene una habitación en la parte de arriba con una gran terraza, bañera y cama con cortinas antimosquitos que nunca se ha visto en el programa y que es perfecta para pasar la noche en pareja.

Villa Montaña

Esta villa se llama Casa de Luz y tiene una superficie de 640 m². Cuenta con 8 habitaciones y 8 baños, y cuesta 760 €/noche en temporada baja, 925 €/noche en temporada alta y 2.150 €/noche en los meses de vacaciones. La casa tiene una piscina en su exterior con un jacuzzi adosad además de habitaciones para despertar con las mejores vistas.

Villa Paraíso

La Casa Rosabaya solo apareció en 3 ediciones del programa. La gran villa tiene una superficie de 1.500 m². Tiene la increíble cantidad de 12 habitaciones con sus 12 baños. Esta es la más cara de las tres, por lo que se supone que es la que menos se ha utilizado en el reality. Pasar un fin de semana alojado aquí cuesta más de 6.700 euros en fechas de bajo turismo, pero puede alcanzar los 30.000 euros en fechas señaladas.

La magia de la tele hace que, aunque parezca que las villas están a gran distancia, realmente están a 350 metros menos de 5 minutos caminando. Las hogueras que se hacen en playa Coscón están a solo un paseo de 500 metros de Villa Playa.

Además, mientras se utilizaba para la grabación la Villa Paraíso, ningún participante se escapó a la villa contraria, ya que está a más de 2 kilómetros de Casa Playa, es decir, a unos 20 minutos caminando, o incluso menos si hacen como Montoya y corren por una infidelidad.