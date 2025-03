José María Almoguera opina así sobre el fichaje de Terelu Campos en 'Supervivientes'

Tras su salida de 'GH Dúo', José María Almoguera está volviendo poco a poco a la normalidad. El hijo de Carmen Borrego pasó su primera noche fuera de la casa junto a María 'la jerezana' en un hotel de Madrid. Sin embargo, la pareja tuvo que separarse a la mañana siguiente, ya que él tenía que atender algunos asuntos personales. En ese momento, los reporteros le abordaron y le preguntaron por su esperado reencuentro con su madre. "Sí, bueno, poco a poco, todo funcionando en condiciones y bien, tranquilo", respondió a Europa Press, añadiendo que tenía ganas de "abrazarla y de ver si eso queda solucionado y queda en el pasado".

Sobre su relación con María, José María no ocultó su felicidad y aseguró que todo va "muy bien". No obstante, admitió que aún no ha podido hablar con su madre sobre su nueva pareja. "Volviendo un poco a la vida normal, que no es fácil después de tanto tiempo ahí encerrado, pero yo creo que bien, que todo bien", explicó. En cuanto a su relación con su exmujer y madre de su hijo, Paola Olmedo, aseguró que la situación sigue "bien, como siempre".

Uno de los momentos más impactantes de su entrevista fue su reacción al fichaje de su tía, Terelu Campos, por 'Supervivientes 2025'. Sin rodeos, expresó sus dudas sobre la capacidad de su tía para afrontar el reto: "Me alegro mucho por ella, pero no la veo. Será una gran sorpresa, ¿sabes? No dudo que lo haga bien, pero… ¡Madre mía!".

También hizo referencia a la breve experiencia de su madre en el reality: "Ojalá que supere a mi madre que estuvo dos semanas y que lo gane ya que estamos. Pero no sé hasta qué punto puede aguantar. Lo veo duro para ella, ¿eh? Sobre todo, yo sé lo que es un reality".

Pese a sus reservas, reconoció el carácter decidido de las hermanas Campos. "Tanto mi madre como mi tía son muy valientes. Aunque parece que no, tienen mucho miedo, pero a la hora de la verdad se tiran para adelante, así que vamos a ver", concluyó Almoguera, dejando la puerta abierta a la posibilidad de que Terelu sorprenda en la isla.