Leticia Sabater, 'pillada' por la Guardia Civil de Tráfico cometiendo un delito muy grave

Leticia Sabater se llevó una inesperada sorpresa este fin de semana al encontrarse con un control policial que, para su suerte, terminó de la mejor manera para ella. Después de las primeras especulaciones sobre lo sucedido con la actriz y cantante, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico le informaron sobre la situación y le notificaron el delito que había cometido.

La expresentadora no sabía que estaba incurriendo en un delito contra la seguridad vial. El pasado sábado, unos agentes de la Guardia Civil pararon a la catalana y le informaron que estaba circulando sin puntos en su carnet de conducir. Los oficiales, lejos de retirarle el vehículo o ponerle una multa económica, le informaron "amablemente" de lo sucedido y le advirtieron de lo que debía hacer para recuperar el permiso de conducción, ya que nadie le había avisado de que no tenía puntos en el carnet.

Leticia Sabater aclara lo sucedido

La autora de la 'Salchipapa' ha explicado que lo sucedido con los policías en la noche del sábado ha quedado en una mera anécdota sin más incidentes. En un texto publicado en sus redes sociales, Leticia Sabater ha aclarado que ya ha encontrado la solución para este problema, y ha contratado un chofer privado para que pueda viajar mientras recupera sus puntos.

A partir de ahora, la cantante tendrá que iniciar un curso de recuperación de puntos y un examen para poder volver a conducir con toda seguridad sin que le multen por ello.

Aquí está el comunicado oficial:

Para evitar especulaciones y malos entendidos, os comunico que en ningún momento me han quitado el carnet de conducir. Ayer, en un control rutinario, la Guardia Civil me pidió la documentación del vehículo, y al revisarla me informó que no tenía puntos. Yo no era conocedora de esta situación, ya que no me lo habían notificado hasta la fecha, y me dijeron muy amablemente que a partir de ese momento, habiéndomelo ya comunicado ellos, ya no podía conducir hasta hacer el curso y examen. Por lo que he contratado un chofer privado y a final de este mes de marzo empiezo el curso de conducir con muchas ganas.

Muchas gracias y un saludo a todos, con mucho cariño Leticia Sabater.

Esto dice la DGT del caso de Leticia Sabater

Cuando la Guardia Civil paró a Leticia Sabater, le informaron que no tenía puntos en su carnet de conducir, pero ella no era consciente de esta situación porque no le habían notificado previamente en tiempo y forma.

La normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre esta situación es la siguiente:

Si un conductor es interceptado y se comprueba que no tiene puntos en su carnet, pero no ha sido previamente notificado de ello, la Guardia Civil debe informarle en ese momento.

A partir de ese momento en que se le notifica la falta de puntos, el conductor ya no podrá conducir hasta que realice el curso y examen correspondiente para recuperar los puntos.

La DGT establece que es obligación de la Administración notificar al conductor cuando se le retiran puntos del carnet. No puede sancionarse al conductor si no se le ha comunicado previamente.

Por lo tanto, en el caso de Leticia Sabater, la Guardia Civil actuó correctamente al informarle en ese momento de que no tenía puntos, ya que hasta entonces no le habían notificado esa situación, y tampoco le quitaron el coche por desconocer que no tenía los puntos del permiso.