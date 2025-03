Se desvela la presentadora que rechazó presentar 'La isla de las tentaciones' antes que Mónica Naranjo

Sandra Barneda ha sorprendido al revelar que fue la primera opción de Mediaset para presentar 'La isla de las tentaciones', antes de que el formato recayera en Mónica Naranjo en su primera edición. Sin embargo, decidió rechazarlo porque no le compensaba en términos profesionales.

"A mí me ofrecieron presentar 'La isla de las tentaciones' antes que a Mónica Naranjo", confesó en el podcast de Laura Escanes. En aquel momento, Barneda estaba al frente de 'GH VIP' y 'Supervivientes', y la cadena le planteó que tendría que renunciar a ambos formatos si aceptaba el nuevo reality. "Me dijeron: ‘Esto es un reality menor, pero te vamos a premiar para que tengas tu propio programa’".

Para la periodista, la oferta no era atractiva. "En números, me cambias 30 prime times por 8... pues no me salen las cuentas", explicó. Finalmente, 'La isla de las tentaciones' se convirtió en un fenómeno de audiencias con Mónica Naranjo, pero tras su marcha, Mediaset volvió a llamar a Barneda para hacerse cargo del formato.

"Yo pensé: ‘No me van a llamar a mí’, es que ni se me pasaba por la cabeza", confesó sobre el momento en el que la oferta volvió a surgir. "De repente me llama Jaime Guerra y me dice: ‘Queremos que presentes 'La isla de las tentaciones'’. Y pensé: ‘La segunda vez en mi vida que me pasa, no puedo decir que no. Esto me pasa por algo’", concluyó. Desde entonces, Sandra Barneda se ha convertido en el rostro más emblemático del programa, liderando con éxito siete ediciones del reality.