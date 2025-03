María del Monte corta a Pablo Motos en 'El hormiguero' al preguntarle por el robo en su casa: "No me lo preguntes"

María del Monte visitó este miércoles 'El hormiguero' para hablar de su trayectoria y compartir momentos distendidos con Pablo Motos, pero hubo un tema que la artista se negó rotundamente a abordar: el asalto a su vivienda en Sevilla, en el que su sobrino, Antonio Tejado, está implicado y bajo investigación judicial.

El presentador intentó acercarse al tema preguntándole si le quedaba algún miedo tras lo sucedido. "¿A ti te quedaría?", respondió la folclórica. Cuando Motos admitió que sí, ella zanjó la conversación con un tajante: "Pues entonces no me lo preguntes". Sin embargo, sí se sinceró sobre cómo está enfrentando la situación: "Estamos intentando superarlo en manos de profesionales y, afortunadamente, me persigue tanto el cariño de la gente, que me ayudan a que no me acuerde".

A pesar del difícil momento, la cantante transmitió un mensaje de fortaleza y animó a la audiencia a cuidar la salud mental. "Estamos intentando avanzar y seguir con la vida adelante. Hay personas a las que le pasan cosas peores. Nunca me he fijado en los que están mejor que yo, siempre en los que están peor. Tenemos que apoyarnos unos a los otros", reflexionó, recibiendo el aplauso del público.

Mientras tanto, Antonio Tejado sigue en libertad provisional y bajo investigación como presunto autor intelectual del asalto. Aunque el proceso debía cerrarse el 6 de marzo, el juez ha ampliado la instrucción para tomar declaración a tres nuevos imputados en el caso del robo a la casa de la artista.