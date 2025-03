Cuatro promociona el regreso de 'Viajando con Chester' con frases de Iker Jiménez y Antonio Orozco: ¿sus próximos invitados?

Cuatro promociona la nueva temporada de 'Viajando con Chester'. El programa de entrevistas de Risto Mejide regreserá muy pronto a la pantalla con nuevas entregas después de más de un año de descanso, pues su último episodio se emitió en diciembre de 2023.

En la promo solo podemos ver el característico sofá del programa con varias voces de los que podríamos deducir que serán sus próximas semanas: "Asesinar en este país sale muy barato, facha para mí es un orgullo, yo no quiero que a mí me contraten porque soy mujer ni que me contraten por ser trans, gran parte de la educación de mi hijo la he hecho por Skype", son algunos de los fragmentos que podemos escuchar.

Iker Jiménez y Antonio Orozco son dos de esas voces que parece que protagonizarán de la undécima temporada del programa, que aún no tiene fecha de estreno ni invitados confirmados por la cadena

El road show regreserá después de marcar su temporada menos vista, que promedió un 5,4% en sus seis entregas. Sin embargo, su media histórica se sitúa por encima de la media del canal con un 7,3%.