El verdadero motivo por el que Yanely Hernández abandonó ‘En clave de Ja’ y la televisión: “Me tendría que haber ido antes”

Por las venas de Yanely Hernández corre sangre y también vocación por la interpretación. Así lo ha demostrado desde que se diera a conocer en los 2000 en las televisiones de todo el archipiélago gracias al proyecto ‘En clave de Já’. Un espacio de humor que vivió su época dorada en Televisión Canaria en 2008, siendo incluso líder de audiencia en Canarias, y terminó su etapa en 2016. Fue un año más tarde cuando empezó una nueva etapa y sigue emitiéndose lo que se conoce en la actualidad como ‘En otra clave’.

Yanely Hernández fue una de las caras más conocidas desde el inicio, pero tras la pandemia sorprendió con una impactante noticia: abandonaba el barco para emprender nuevos caminos profesionales. Recientemente, ha concedido una entrevista a Doramas Sosa en su podcast ‘Helado oscurso’ y ha hablado largo y tendido sobre ello, tal y como puedes ver en el vídeo que abre esta noticia.

“Amo ‘En clave de Ja’. Estuve casi veinte años, es un lugar donde sigue mis grandes amigos trabajando. Creo que me tendría que haber ido antes, incluso. Fue muy interesante estar y también está siendo interesante no estar”, dice con total sinceridad.

Además, desarrolla cómo fue su llegada al proyecto: “entré en el programa porque me presenté a un concurso de monólogos, ‘El club de la comedia’, y coincidí con el guionista y director actual del show, Ramón Rodríguez. Él tenía un proyecto en mente, se puso en contacto conmigo y con Juanka y todo fue favorable a que se diera, a que sucediera”.

Sobre su salida, bastante meditada, habla como nunca antes: “me costó tomar la decisión porque eran casi dos décadas con gente a la que quiero mucho. Como en todas las familias, las cosas empezaron a evolucionar hacia un camino que no me convencía y me hicieron entender que era el momento de marcharme. Me senté con Paco Moreno, el director de la Televisión Canaria y con Ramón, el director del programa, y les conté mi decisión de abandonar el proyecto. Era una decisión en firme, no había vuelta atrás”.

Adolfo Rodríguez

Sobre su vida tras ‘En clave de Ja’ asegura que siga trabajando como nunca y abierta a nuevos e inspiradores proyectos porque confía en hacer lo que le apasiona: “Una vez fuera, seguí trabajando en el teatro y más cine. No paré de trabajar. Mis monólogos, que los sigo haciendo, no se caracterizan por el stand up comedy sino que los interpreto desde un personaje. Además, tengo la inquietud de la música, por lo que también la añado en mis shows”.