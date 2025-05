Roberto Brasero se moja y zanja este misterio en 'El Hormiguero': ¿Con cuánto tiempo se puede prever el tiempo?

Mayo es temporada de BBC, bodas, bautizos y comuniones, y también de comidas familiares, viajes, escapadas y actividades de todo tipo. Con la llegada de la primavera, los eventos se suceden, y a todos nos apetece el buen tiempo para disfrutar al máximo. Por eso, siempre queremos conocer la previsión para saber si tendremos un buen día, pero a veces esta falla. Ahora, el meteorólogo Roberto Brasero ha resuelto en 'El Hormiguero' la duda que tienen todos los españoles,

El último programa de 'El Hormiguero' estuvo cargado de grandes momentos con un gran profesional como es Roberto Brasero como invitado. Los espectadores pudieron comprender los secretos del tiempo, de la meteorología y las previsiones que van después de la noticias. Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando Pablo Motos planteó al meteorólogo una de las preguntas que todos nos hacemos: "¿Con cuánta antelación se puede predecir el tiempo que hará?".

Roberto Brasero deja claro que todo depende de la situación

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan si ya se puede saber qué tiempo hará en los meses más calurosos del año, o por el contrario, no se sabrá si saldrá el sol este fin de semana. La respuesta, según el meteorólogo Roberto Brasero, es clara: "no, todavía no se puede saber con precisión".

Brasero explicó en el programa de Antena 3 que las previsiones a largo plazo, como las que intentan anticipar el tiempo de una estación entera, son solo eso: una tendencia general. "Son previsiones estacionales a grandes rasgos, a brochazos. Por ejemplo, para este verano las predicciones apuntan a que será más cálido de lo normal, pero eso no significa que todos los días vayan a ser calurosos", decía el periodista.

En esta entrevista, el meteorólogo dejaba claro que aunque la ciencia ha avanzado muchísimo, la atmósfera sigue teniendo una gran capacidad de sorpresa. Brasero siempre pedía mucha prudencia con los pronísticos, porque "con este tipo de atmósfera cambiante, a veces con tres días de antelación ya te estás arriesgando. Ahora mismo me preguntas por el sábado y te diría que mejor esperes a mañana para tener una previsión más fina", explicó el experto refiriéndose a una situación de borrasca como la que ocurre ahora mismo en España.

Todo cambia cuando hay un anticiclón

El mapa del tiempo que aparece en la televisión está lleno de símbolos, líneas e iconos que son muy difícil de entender. Sin embargo hay dos cosas que tenemos claras: que la letra 'A' significa anticiclón, por lo que habrá buen tiempo, y la letra 'B' anticipa una borrasca y mal tiempo.

Como detallaba Brasero, las estaciones son clave para determinar que tiempo hará: "En primavera, con más horas de sol y más energía en el sistema, si se cruza una borrasca, te cambia el panorama de un día para otro. Ya tuvimos una parecida en el puente, que dejó granizadas en muchos sitios".

Brasero también matizaba que hay situaciones atmosféricas más estables, como los anticiclones de bloqueo, que permiten hacer predicciones fiables a más largo plazo. "Ahí sí me puedo arriesgar a decirte qué tiempo hará dentro de 15 días y acertar. Pero cuando el tiempo es inestable, hay que ser conscientes de nuestras limitaciones", decía un Roberto Brasero que dejaba con muchas duidas a las personas que tienen un evento este fin de semana y no saben que ropa se tendrán que poner.