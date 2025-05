Gran Canaria brilla en el estreno de 'Weiss & Morales'

Weiss & Morales, la nueva serie coproducida por RTVE y la cadena pública alemana ZDF, comienza su emisión hoy en La 1 de Televisión Española. Esta producción, rodada íntegramente en Gran Canaria y La Gomera, consolida a las Islas como un destino estratégico para la industria audiovisual internacional.

Protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Katia Fellin, Weiss & Morales es un thriller policíaco de cuatro episodios de 90 minutos. La trama sigue a dos agentes de culturas opuestas que deben colaborar en la resolución de crímenes en un entorno donde conviven ciudadanos alemanes y canarios.

El rodaje se llevó a cabo durante tres meses en diversas localizaciones de Gran Canaria, incluyendo Gáldar, Agaete, Firgas, Teror, Santa Brígida, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria. Esta elección de escenarios no solo aporta autenticidad a la narrativa, sino que también pone en valor la riqueza paisajística y cultural de Gran Canaria como escenario natural de cine.

La serie, presentada en el Festival de Málaga y en Series Manía el pasado mes de marzo, con éxito además de en foros internacionales como MIPTV, cuenta con un enfoque narrativo que huye del noir tradicional para abrazar un estilo visual más cálido y cercano, subrayando los contrastes y vínculos entre las dos culturas representadas por sus protagonistas.

Grabada íntegramente en Gran Canaria y La Gomera, la serie nace del trabajo conjunto de RTVE, ZDF, Portocabo, Nadcon y ZDF Sutdios, con un guion escrito por Carlota Dans, Nina Hernández y Ron Markus.

Sector en auge

En lo que va de 2025, Gran Canaria ha acogido un total de 16 producciones audiovisuales, entre largometrajes y series tanto nacionales como internacionales.Entre los proyectos ya realizados destacan el largometraje danés Hashtag, de Nordisk Films; el drama francés Mi amor, de Les Films du Kiosque, y la segunda temporada de la serie alemana Oderbruch, producida por Syrreal Entertainment.

Actualmente en la isla se están grabando cinco largometrajes nacionales, una producción internacional y una serie española han confirmado su llegada a la isla para rodar en los próximos meses. Entre los que destaca el largometraje "El Mago de Oz", de El Sueño Eterno Pictures.

En el ámbito nacional, la isla ha sido plató para títulos como La cena (La Terraza Films), Cataratas, Mis ojos, Only Girls y Tal vez (todas de Inefable Productions), así como La cosa en la niebla (Jugoplastika), A fuego lento (Morena Films), Looking for Michael (Rodolfo Films) o Monitor (Nostromo Pictures). Actualmente se encuentran en marcha cuatro largometrajes, y uno más comenzará su rodaje la próxima semana.

Además, se están cerrando acuerdos para nuevas producciones en los Gran Canaria Platós, gestionados también por la SPEGC, que refuerzan la infraestructura técnica disponible en la isla.

La SPEGC reafirma su compromiso con el desarrollo del sector audiovisual en Gran Canaria, ofreciendo apoyo institucional y facilitando las condiciones necesarias para que las producciones encuentren en la isla un entorno propicio para su realización.