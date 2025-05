Ivana Baquero: "Si los 'true crime' están hechos desde el respeto, no tiene por qué haber una censura"

Después de 'El cuerpo en llamas' y 'El caso Asunta', Netflix vuelve a ficcionar otro caso reciente de la crónica negra española en la película 'La viuda negra', que llega a la plataforma este viernes 30 de mayo. Se trata del conocido como 'crimen de Patraix', acaecido en 2017 en València. Ivana Baquero, que fuera la niña de 'El laberinto del fauno', interpreta a la mujer de la víctima, conocida como Maje, que acabaría encarcelada, junto a su amante (al que da vida Tristán Ulloa), acusada del asesinato. Carmen Machi es la inspectora que debe resolver el caso.

¿Conocía la historia real detrás de este asesinato?

No, aunque conforme hablaba con la gente me daba cuenta de la repercusión que tuvo el caso, sobre todo en València. Supongo que me pilló en el extranjero. Creo que me vino bien no conocerlo y descubrirlo conforme preparaba la película, para no estar tan contaminada por el ruido externo.

¿Tuvo curiosidad por investigar sobre el caso?

Claro. Una vez que me embarqué en el proyecto tuve meses parar preparar el personaje y Ramón Campos, el productor, tenía un montón de material muy interesante de los audios y de vídeos del juicio que eran públicos.

Los audios fueron clave en este caso, y también tienen mucha importancia en la película.

Me pidieron que intentara atinar con la voz lo máximo posible. No hay mucha documentación de Maje, solo algunas fotos y algo del juicio, pero casi siempre con mascarilla, y lo que más destacan son las escuchas.

¿Cómo afronta la responsabilidad de recrear un caso real en el que, además, hay un cadáver de por medio?

Con mucha sensibilidad y con un sentido de la responsabilidad. Hubo muchas conversaciones con el director y el productor para entender qué era lo que querían plasmar. Cuando me leí el guion me pareció un planteamiento muy interesante. Me llamó mucho la atención el personaje y poder adentrarme como actriz en una persona con tantas caras. Pero al final yo me debo al guion. Espero que se perciba que lo hemos tratado con cuidado, aunque evidentemente habrá opiniones.

Un elemento distintivo de la película es que en ningún momento se ve el cadáver, y ni siquiera hay planos del asesinato en sí.

Creo que fue un ejercicio muy consciente de la productora y de los creadores de no hacer demasiado hincapié en los detalles más grotescos, violentos y sensibles, porque hay una víctima y una familia que está sufriendo. Además, es un caso relativamente reciente. Fue deliberado no dilatar esos detalles demasiado, que para la historia que queremos contar no son tan importantes. Queríamos hacer más una psicología de los autores y abordar por qué perpetraron este crimen, porque siendo personas normales, parece inaudito que lo llegaran a llevar a cabo.

El personaje de Maje juega mucho con la seducción. ¿Cómo ha sido trabajarla desde ahí?

Es un elemento importante en la historia porque gran parte de su magnetismo es esa mirada masculina hacia ella, de la que Maje se aprovecha para conseguir lo que quiere. Yo nunca había hecho un desnudo, pero nos parecía importante mostrar esa intimidad en momentos muy seleccionados. Si no, le haríamos un flaco favor a la historia. El elemento sexual tampoco es lo más importante, pero sí que juega un papel y me parecía interesante plasmarlo.

Cuando le llega un personaje así, ¿es difícil no juzgarlo?

A nivel personal sí que tengo mis juicios de valor, pero todo tiene sus tiempos. Te llega como cualquier otro personaje, que igual no está basado en la realidad y a lo mejor tú no estás de acuerdo con las cosas que hace. Aquí cuando me llegó, evidentemente, fue un rechazo a los hechos. Pero luego te metes en el papel y tienes que dejar de lado los juicios de valor y, sin justificarlo, debes llegar a comprender por qué hace ciertas cosas porque, si no, no podrías hacerle justicia.

La actriz Ivana Baquero, protagonista de la película de Netflix 'La viuda negra', basada en un crimen real. / Zowy Voeten / EPC

¿Es el personaje más difícil de su carrera, por tratarte de un caso real con una víctima detrás?

Lo es. También por la expectativa, pero ya no hablo del público, sino de la propia gente del proyecto que ha creído en mí para poder enfrentarme a un personaje como este. Tengo una carrera, pero no soy un nombre muy conocido en España. Que me cogieran para dar vida a Maje es un privilegio y tenía que hacer el mejor trabajo posible. Con el añadido de que está basada en un caso real.

Todo el mundo la conoce como la niña de 'El laberinto del fauno'.

Y es un honor. Es una película clásica, que es ya parte de la historia del cine. Probablemente no vuelva a hacer algo así, aunque ojalá que sí.

Últimamente ha habido mucha controversia en torno a los 'true crime'. Hay familiares de víctimas que han parado el proyecto.

Eso depende tanto de la historia... Además, va más allá de mi responsabilidad. Yo me ocupo de hacer cosas que me parezcan éticamente correctas. Tengo mis límites, mis líneas rojas. Pero en este caso me plantearon un guion que trata una historia muy humana sin sensacionalismos, acerca de unos comportamientos y que aborda unas preguntas que intentamos contestar, y con muchas licencias creativas. Es decir, es una ficción, no es un documental. Sé que el tema de los 'true crime' es controvertido, pero siempre habrá opiniones en contra y a favor.

"Gané el Goya y al día siguiente fui al colegio"

¿Suele ver 'true crime'?

Sí, me gustan, y hay muchos que encuentro incluso didácticos. Yo empecé a estudiar Derecho y me parece muy interesante el proceso y la psicología humana. Como actriz, me atrae mucho. Si los 'true crime' están hechos desde el respeto, no tiene por qué haber una censura.

Usted ganó el Goya con solo 12 años por 'El laberinto del fauno'. ¿Cómo se sobrelleva esa presión siendo tan joven?

Con mucha naturalidad y normalidad. A la gente le sorprende, pero no hubo ninguna presión, debido a muchos factores. Por un lado, mis padres, que siempre estuvieron apoyándome de una forma sana. Siempre fui yo la que quiso ser actriz. Ellos se centraban en mis estudios y en que tuviera los pies en la tierra. De hecho, gané el Goya y al día siguiente fui al colegio. Me protegieron tanto, porque es verdad que es un mundo de adultos, que no me agregó presión. Nunca estudié en casa, sino que continué yendo a la escuela, y eso me ayudó a tener una infancia y una adolescencia my normal. También eran muy selectivos con lo que hacía. La transición fue natural porque no tenía un volumen de trabajo excesivo y podía compaginar los estudios con las actividades extraescolares y las películas. Soy afortunada, porque no siempre es así con los niños actores.

Ivana Baquero, en 'El laberinto del fauno' / ARCHIVO

Hay muchos niños actores que no han acabado bien.

Eres tan pequeño que puede que luego te des cuenta de que no es lo que te gusta y que se te da mejor otra cosa. Además, muchas veces la presión viene por parte de los padres. Yo lo he visto. En mi caso, era yo la que quería trabajar y ellos querían que fuera a la escuela.

Fue precisamente gracias a la escuela donde consiguió su primer papel para una película, 'Romasanta'.

Buscaban a una niña que hablara muy bien inglés y fueron a la American School. Yo pedí ir al 'casting' porque todas mis amigas lo hacían y, al final, me cogieron. A los ocho años fue una experiencia abrumadora, rodando en Galicia una película con Elsa Pataky y Julian Sands...

¿Cómo fue trabajar con Kevin Costner en la película 'La otra hija'?

Yo tenía unos 14 o 15 años y hacía de su hija. Kevin, que es muy cálido y muy familiar, se llevó a su mujer y a sus hijos al rodaje. Los fines de semana nos invitaba a casa y hacía conciertos. Él no dirigía la película, pero como tiene un sexto sentido para dirigir y estar con niños hizo que el rodaje fuera todavía más enriquecedor y agradable.

" 'La viuda negra' no hace hincapié en los detalles más grotescos porque hay una víctima y una familia que está sufriendo"

Vive entre EEUU, España y Nueva Zelanda. ¿No ha pensado asentarse más aquí?

Si algo he aprendido en esta profesión es que es imposible hacer planes. Tú puedes marcarte un objetivo, pero las oportunidades te llegan de donde te llegan. Ser selectivos es un lujo que tienen muy pocos. Creo que hay una sensación de que si te vas a EEUU ya no estás disponible en España, cosa que yo no siento cierta porque me encantaría trabajar más aquí.

Su última serie la ha rodado nada menos que en las antípodas, 'Spartacus: House of Ashur'.

Es el 'spin-off' de la serie de hace una década 'Espartaco, sangre y arena', con romanos, gladiadores, muy épica... Hago de la esclava del protagonista.