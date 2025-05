Gritos, insultos y caos en 'Espejo público': el brutal enfrentamiento entre Gonzalo Miró y Toni Cantó

La mañana de este viernes se vivió uno de los momentos más tensos en el plató de 'Espejo público'. El programa de Antena 3 se vio sacudido por una fuerte discusión entre Gonzalo Miró y Toni Cantó mientras debatían sobre el conflicto en Gaza. El tono del debate subió rápidamente hasta desembocar en reproches cruzados, gritos y una intervención urgente de Susanna Griso para cerrar el tema.

Todo comenzó cuando Gonzalo Miró criticó duramente lo que consideró una idea repetida en ciertos sectores de la derecha: "Relacionar estar en contra del genocidio en Gaza con defender a Hamás es una estupidez". El colaborador defendió que se puede condenar a la organización terrorista sin justificar los ataques del gobierno de Netanyahu sobre la población civil palestina.

Toni Cantó, visiblemente molesto, le reprochó que no condenase de forma clara a Hamás y acusó a la izquierda de incurrir en una "hipocresía constante". El exdiputado negó que se estuviera produciendo un genocidio en Gaza, mientras insistía en señalar a Hamás como el principal responsable del conflicto: "Si mañana devuelven a los secuestrados, se acaba el problema".

La comparación de Cantó hizo estallar a Gonzalo Miró, que estalló al decir que "¿Pero qué argumento es ese para llevar a una población de dos millones de personas a la edad de piedra? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué argumento es ese? En qué planeta vivís. ¿Cómo podéis hacer esa relación? Es acojonante, es que no tenéis vergüenza. Decir que defendemos a Hamás por criticar lo que hace Israel en Palestina es de no tener vergüenza. Estáis completamente tronados".

Además, contraatacó con un ejemplo nacional: “Tú resulta que después del atentado de ETA en Hipercor, ¿la solución es bombardear Bilbao y al que al que le parece mal el bombardeo a Bilbao es defensor de ETA?”. El ambiente en plató se volvió cada vez más bronco, con interrupciones y gritos por parte de ambos, por lo que finalmente fue la presentadora Susanna Griso quien puso punto final al enfrentamiento. "Vamos a dejar la política aquí, que se está generando cierto resquemor en el plató", zanjó, antes de dar paso a otra sección.