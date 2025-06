Criptomonedas | La mayor "búsqueda del tesoro" moderna se convertirá en una serie de televisión

James Howells, un informático británico originario de Newport, Gales, pasó de ser un entusiasta de la tecnología a convertirse en uno de los protagonistas más insólitos del mundo de las criptomonedas.

Su historia, tan increíble como trágica, comenzó en 2013, cuando accidentalmente arrojó a la basura un disco duro que contenía las claves de acceso a una cartera con 8.000 bitcoins. A día de hoy, ese mismo monedero tendría un valor de más de 700 millones de euros, dependiendo del mercado.

Búsqueda del tesoro

La pesadilla de Howells comenzó al hacer limpieza en casa. Tenía dos discos duros: uno vacío y otro que almacenaba la información crítica de su inversión en bitcoin, realizada en 2009, cuando la criptomoneda apenas valía.

Confundiéndolos, tiró el disco equivocado a un contenedor municipal. Al darse cuenta, ya era demasiado tarde: el disco duro había sido enviado al vertedero de Docksway, donde Newport procesa miles de toneladas de residuos.

Desde entonces, Howells ha dedicado más de una década a intentar recuperar el dispositivo. Ha ofrecido millones de euros al ayuntamiento de Newport a cambio de permiso para excavar en el vertedero, ha presentado propuestas de búsqueda con drones, inteligencia artificial, escáneres y robots especializados.

“Para mí, esto no se trata solo del dinero. Es una cuestión de justicia, de redención personal”, ha declarado Howells. Su historia se ha convertido en un relato emblemático en el universo cripto: una advertencia sobre la responsabilidad individual y el precio de los errores digitales.

Salto a la televisión

Ahora, esta odisea llegará al gran público de forma audiovisual. La productora LEBUL, con sede en Los Ángeles y especializada en relatos multiplataforma, ha adquirido los derechos exclusivos de su historia para desarrollar un ambicioso proyecto titulado The Buried Bitcoin: The Real-Life Treasure Hunt of James Howells.

La propuesta de LEBUL no se limita a una simple adaptación. Incluirá una docuserie premium, un pódcast narrativo y una estrategia de contenidos breves para plataformas sociales, con el objetivo no solo de contar el pasado, sino también de seguir en tiempo real los próximos pasos de Howells en su intento por recuperar el disco duro.

El proyecto será como “una búsqueda del tesoro en directo”, mezclando tecnología, drama judicial y ambición personal con el telón de fondo actual de la promesa (y el riesgo) de las criptomonedas.

Interés

Según ha explicado Reese Van Allen, presidente de Unscripted Entertainment en LEBUL, “esto no es solo contenido, es un thriller tecnológico de acción real con casi mil millones de dólares en juego”.

La producción usará efectos CGI y recursos narrativos de alto nivel para recrear los momentos clave de la historia y mostrar el complejo plan técnico de recuperación propuesto por Howells.

Aunque aún no se ha confirmado en qué plataforma se estrenará, el proyecto ya ha despertado el interés de servicios de streaming, patrocinadores globales y figuras del ecosistema cripto. La historia de James Howells no solo es un fenómeno mediático, sino también un reflejo de cómo la economía digital puede convertir una tragedia personal en una saga internacional.