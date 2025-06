Lara Álvarez presenta ‘La conexión’, el nuevo concurso con el que vuelve a la televisión tras abandonar Mediaset, y que cuenta con esta peculiaridad

TVE estrenará muy pronto ‘La conexión’, un espectacular concurso de cultura y entretenimiento que aterriza por primera vez en España de la mano de Lara Álvarez. La presentadora asturiana regresa con fuerza al prime time tras su marcha de Mediaset, liderando este formato que combina escenografía real y realidad aumentada en un plató nunca antes visto en televisión. El objetivo del programa: descubrir la conexión final entre todas las respuestas.

Producido por TVE en colaboración con Satisfaction Iberia, responsables también de ‘The Floor’, el programa adapta el formato original neerlandés ‘The Connection’, que triunfa desde hace cuatro temporadas en NP01. “Me atrevo a decir que es el proyecto de mi vida. Es cultura divertida, que hace falta”, ha asegurado Álvarez, emocionada por su debut en este nuevo registro.

En cada entrega compiten cinco concursantes que tienen algo en común. A lo largo de cinco rondas, deben responder a preguntas de cultura popular y curiosidades apoyadas en vídeos, imágenes o juegos visuales. Todo conduce a una única respuesta: la conexión final. Si logran resolverla, el ganador se lleva 3.000 euros y pasa a la Gran Conexión final, con un premio acumulado que puede alcanzar los 40.000 euros.

‘La conexión’ se podrá seguir desde casa de forma activa, invitando al espectador a jugar e intentar descubrir el vínculo oculto entre todas las pistas. “Es el único concurso donde todo está conectado. Es muy jugable y visualmente llamativo”, ha explicado David Gallart, de Satisfaction Iberia. Para TVE, este lanzamiento refuerza el gran momento de su oferta de entretenimiento, con espacios como el anteriormente mencionado 'The Floor', 'That's my Jam' o 'Futuro imperfecto'.