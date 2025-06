Canarias arrasa en el casting final de Operación Triunfo 2025

Prime Video y Gestmusic han concluido con éxito la gira de castings de Operación Triunfo 2025, que ha reunido a 11.554 aspirantes en nueve ciudades españolas durante seis semanas. Madrid puso el broche final a esta convocatoria la semana pasada, con la participación de 2.925 aspirantes, consolidándose como la ciudad con mayor afluencia.

Del 5 de mayo al 12 de junio, el equipo de casting liderado por Noemí Galera, junto con Pablo Wessling, Mónica Carbonell y Sonia Edo en la primera fase, y Manu Guix, Mamen Márquez y Pablo Lluch al piano en la segunda fase, ha recorrido Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid para seleccionar a los aspirantes con más talento de España. Un total de 97 personas, entre ellas 40 pases Prime, han sido seleccionadas tras la segunda fase y alrededor de 90 serán elegidas para participar en el casting final.

El casting final se celebrará en Barcelona del 5 al 7 de julio, donde se escogerá a los 18 aspirantes que competirán en la Gala 0 por una de las 16 plazas de la Academia. Parte de la jornada inaugural se retransmitirá en directo a través de YouTube, ofreciendo un primer vistazo a esta última y decisiva fase del proceso. Más adelante, Prime Video estrenará en exclusiva dos programas especiales de 45 minutos que recogerán lo más destacado de todo el proceso del casting, con especial atención al casting final y mucho material inédito. A través de estos dos programas especiales conoceremos a los futuros protagonistas de OT25.

Los castings, en cifras

Madrid ha liderado la convocatoria con 2.925 participantes, seguido por Barcelona con 1.670 y Valencia con 1.449. Zaragoza ha sorprendido con 1.041 aspirantes, un 24% más que en la edición anterior, impulsada por ser la ciudad natal de Naiara y Juanjo Bona, ganadora y finalista de Operación Triunfo 2023 respectivamente. Las ciudades donde se han repartido más pegatinas han sido Barcelona con 16, Málaga con 15 y Sevilla con 14. Por su parte, Las Palmas de Gran Canaria ha registrado el mayor porcentaje de seleccionados, seguida de Málaga.

De los aspirantes seleccionados, más de 40 se habían presentado en ediciones anteriores. Algunos no obtuvieron la pegatina, otros llegaron hasta la fase 2 y algunos incluso alcanzaron el casting final. Su regreso y éxito en esta edición demuestra que la perseverancia, la pasión por la música y la evolución artística son clave en el universo OT.

Los temas más versionados

Los castings de esta edición han estado marcados por la popularidad de ciertos temas que se han convertido en los favoritos de los aspirantes. Canciones como Guantanamera de Guitarricadelafuente, You Know I'm No Good de Amy Winehouse, Creep de Radiohead, Quién de Pablo Alborán, California Dreamin' en la versión de Sia, y Lucía de Joan Manuel Serrat han sido las canciones más interpretadas de la playlist de canciones disponible en Amazon Music, que en esta edición duplicó su oferta respecto a la edición de 2023 pasando de 50 a 100 canciones. Esta ampliación ha permitido a los candidatos disponer de un repertorio más variado para mostrar su talento.

Impacto digital y el éxito de otcover

El contenido de Operación Triunfo en TikTok durante los castings ha alcanzado más de 250 millones de visualizaciones. Además, el nivel de interacción ha superado al de la edición anterior, duplicando las visualizaciones obtenidas durante el casting en 2023. El vídeo más visto durante esta fase pertenece a la entrega de pegatinas en Barcelona, que ya acumula más de 2,5 millones de visualizaciones.

Por su parte, en YouTube, los directos de los castings han sumado más de 7 millones de visualizaciones, con un pico máximo de 15.821 usuarios conectados simultáneamente durante la emisión en directo desde Santiago de Compostela. El consumo total – entre emisiones en directo y contenido bajo demanda – ha superado los 50 millones de minutos reproducidos. Además, la interacción media por emisión también ha crecido respecto a la edición anterior, con un aumento del 20% en minutos vistos y un 35% más de participación por parte de los fans.

En cuanto al alcance geográfico, la audiencia en TikTok y en YouTube se distribuye principalmente entre España (55%), Latinoamérica (25%) y otros países (20%), consolidando así el carácter internacional del fenómeno.

Sobre Operación Triunfo 2025

Operación Triunfo 2025 se estrenará en septiembre en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime en España pueden disfrutar de ofertas, envíos gratuitos y entretenimiento, todo en una misma suscripción por tan solo 4,99€ al mes o 49,90€ al año. Además, se ofrece a los estudiantes mayores de 18 años una suscripción a mitad de precio a través de Prime Student, que incluye todas las ventajas de Prime y una prueba gratuita de 90 días.

El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en España.