Roberto Herrera, premiado en Meetings FesTVal Lanzarote por su trayectoria en la comunicación

El Gran Hotel Arrecife será escenario el próximo sábado 21 de junio (20.00 horas) de la entrega de la segunda edición de los Premios FesTVal Lanzarote como clausura de las jornadas Meetings FesTVal Lanzarote que se están desarrollando durante esta semana en la isla.

Los galardones quieren distinguir la trayectoria de profesionales del sector audiovisual así como el impacto y trascendencia de destacados formatos televisivos del panorama actual.

Durante la gala se premiará a:

Roberto Herrera

Comenzó su carrera televisiva colaborando en programas del carnaval canario para RTVE. Además, trabajó también en Canal 9 y Televisión Canaria. En 1999, Roberto Herrera se incorpora finalmente a RTVE Canarias, donde presenta durante cinco años 'Ven y quédate', uno de los magacines más populares de la televisión autonómica de la época y formato que le lanza a la fama.

Su debut en la retransmisión de las Campanadas de Fin de Año se produce en 2001 junto a Eloísa González, que se convierte también en las primeras que realiza RTVE desde Canarias. Además, el presentador conduce regularmente distintas galas benéficas y carnavalescas. De hecho, fue el primer conductor de la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria en 1998 y ha repetido en otras 11 ocasiones.

Ramón Campos

Nacido en Noia en 1975, Ramón Campos, guionista de cine y televisión que dio sus primeros pasos en la televisión gallega, es hoy uno de los nombres más importantes de la industria audiovisual. Su trayectoria profesional está vinculada a producciones que han conseguido atraer al público como ‘Gran Hotel’, ‘Galerías Velvet’, ‘Fariña’, ‘El caso Asunta’ o ‘Cómo cazar a un monstruo’, entre muchas otras, y que en la actualidad se venden en países como Dinamarca, México, Rusia, Francia, Reino Unido y EE.UU., entre otros. Su implicación en los proyectos abarca todo el proceso: desde la generación de la idea y su venta hasta el montaje. Con la inquietud en las venas y un afán por expandir su talento, en 2019 crea Mr Fields and Friends, sello bajo el que se estrenan las películas Malasaña 32 y El verano que vivimos.

Jesús Álvarez

En 1975 inició su carrera profesional en radio, en la Voz de Madrid simultáneamente con sus estudios de Periodismo. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a Televisión Española (TVE). Su carrera ha abarcado diversos roles y a lo largo de su extensa carrera profesional, ha sido director de Deportes, director de Contenidos Deportivos y jefe de Deportes del área de Informativos en TVE, así como miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y miembro del jurado de los premios Laureus del Deporte. Durante este tiempo ha obtenido en dos ocasiones el premio Ondas y también la Antena de Oro.

Purificación González

Si alguien sabe algo de comunicación en televisión, de cómo desarrollar campañas para emplazar y promover un producto audiovisual, ese alguien es Purificación González, al frente de la comunicación y el marketing como CMO de Movistar Plus+ desde 2015. Purificación comenzó en el periodismo digital hace más de 25 años. Ex Vocento, Ex Prisa empieza en la industria audiovisual en CNN+. Ex Canal+ donde asume la dirección editorial de la plataforma y pasa al sector de la comunicación corporativa y de producto innovando formatos y desarrollando un modelo diferencial en el mercado por su visión creativa y criterio editorial.

'100% Únicos'

Personas con Trastornos del Espectro Autista se convierten en entrevistadores improvisados de las personalidades más importantes del país y presentado por Guillermo Fesser. ‘100% ÚNICOS’, es un formato de Shine Iberia (A Banijay Company) para Mediaset que es mucho más que un formato de televisión. Y es que tanto ellos como sus familias se enfrentan a necesidades que no siempre pueden cubrir y, en muchas ocasiones, a la incomprensión y a la exclusión. Ahora estas personas únicas pueden ser conocidas y escuchadas gracias a la televisión y, además, tienen la oportunidad de preguntar lo que quieran a grandes personalidades del deporte, la cultura o la política de nuestro país.

verTele

verTele es el portal sobre información de televisión pionero en España. Nació en el año 2000, y desde el 2017 se integra en elDiario.es. Celebra su 25 aniversario con más de 4 millones de usuarios únicos mensuales. Cada mañana ofrece un análisis de las audiencias de TV, y diariamente recoge todas las noticias del medio televisivo y de las series, también las de plataformas. Además de seguir de cerca la actualidad informativa, ofrece reportajes, una amplia cobertura con vídeos de producción propia, entrevistas, análisis en profundidad, críticas, enfoques originales, estrenos, toda la información sobre las mejores series y recomendaciones para no perderse nada.

atresplayer

atresplayer se ha convertido en la plataforma española de referencia. Con miles de horas de contenido, atresplayer ofrece un catálogo único de contenidos con el mejor entretenimiento y el acceso a la información y la actualidad líder. Además de tener acceso a todos los canales de Atresmedia, atresplayer ha logrado con sus producciones originales convertirse en referente en el sector audiovisual con series, programas y documentales originales que reúnen algunas características fundamentales en el modelo de Atresmedia: calidad, innovación, variedad y diversidad.

Los organizadores de Meetings FesTVal Lanzarote / FesTVal

Gran Prix y Carlo Boserman

Es el director general de EuroTV Producciones. En 1993 se estrenó en España el programa ‘¿Qué apostamos?’, presentado por Ramón García y Ana Obregón. Fue un triunfo en televisión, estuvo en emisión durante siete años y estaba dirigido por Francesco Boserman, hermano del directivo que lo producía, Carlo Boserman.

Dos años después, los hermanos le propusieron otro formato a RTVE, el ‘Gran Prix’, donde dos localidades de menos de 5.000 habitantes se enfrentaban en cada entrega en busca del premio final. El espacio regresó en 2024 a TVE con el nombre de ‘Gran Prix del verano’.

'Terrero y gloria' (RTVC)

Ofrece cada domingo las luchadas históricas y actuales en la tradición del deporte vernáculo de Canarias, un deporte singular y único en el mundo, declarado Bien de Interés Cultural. Dirigido por Willy Rodríguez Calero, el espacio rescata enfrentamientos y finales históricas que están grabadas en la memoria colectiva de la afición. Rinde además homenaje a las grandes leyendas y también a las nuevas estrellas de este deporte.