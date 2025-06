TVE se ríe de la supuesta corrupción del PSOE con Ábalos y Cerdán interpretando 'La mordidita'

‘Futuro imperfecto’, el espacio que Andreu Buenafuente conduce los jueves en La 1, cerró anoche con una vídeo inesperada: un vídeo creado por inteligencia artificial con las caras de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán bailando al ritmo de 'La mordidita'. La broma aludía directamente al informe de la UCO que habla de "mordidas" de hasta 620.000 euros vinculadas al ex secretario de Organización socialista y a su exasesor.

La elección del tema de Ricky Martin no fue casual. Buenafuente introdujo la parodia recordando que "con la cantidad de condenas que ha habido y el daño que han hecho, que haya políticos que sigan cayendo en estas prácticas… yo creo que se lo toman como un reto, por el morbo de si les pillan o no". El sketch duró poco más de un minuto, pero bastó para que las redes se llenaran de comentarios: unos, celebrando la crítica mordaz, a pesar de que esté el PSOE en el gobierno, mientras otros, acusaban a RTVE de frivolizar con un caso aún judicialmente abierto.

Durante su clásico monólogo en el programa, el presentador comentaba que "tú puedes tener la corrupción enfrente y no verla: es el síndrome de Pedro Sánchez. Hablando de Pedro, este hombre no está bien. Solo había que verlo, un tono muy bajo, soltó desgarradoras palabras en su rueda de prensa: 'Son las cinco, no he comido'".

Finalmente, el presentador cerraba el momento con su característico humor, afirmando que "Le faltó añadir, con el hambre que tengo y me habláis de mordidas. Mejor que tenga hambre porque tiene pinta de que se va a comer un marrón muy grande".