Anita Williams se rompe en 'De viernes' contando su paso por prisión y por un psiquiátrico: "Quería desaparecer del mapa"

Anita Williams fue la principal invitada anoche en 'De viernes'. La finalista de 'Supervivientes' se sentó frente a Santi Acosta y Bea Archidona para mostrar su lado más vulnerable y destapar su pasado más oscuro.

La ex de 'La Isla de las tentaciones' comenzó explicando cómo fue durante ingreso en prisión cuando sólo tenía 22 años. Anita fue detenida por suplantar la identidad de una amiga suya para evitar una denuncia hasta que la policía dio con ella: "A los cuatro años, de un día para otro, estaba en un hotel y vino la Policía. Me dan la notificación, me llevan a la comisaría y me preguntaron si quería un abogado. Cuando fui a firmar ponía en el papel 'busca y captura, ingreso en prisión' y le dije que se había equivocado".

"Me lo tomé como una película", confiesa la joven que también detalló como fue su experiencia en la cárcel: "Lo peor era estar doce horas encerrada", admitía. Seguidamente, Williams contó que sufrió maltrato por dos parejas, antes de centrarse en su momento más delicado.

Y es que el segundo fue más doloroso para ella, al ser de carácter psicológico y provocar su ingreso en un psiquiátrico. "Psicológicamente es peor. No te das cuenta, te va moldeando partes de tu cabeza. No tienes autoestima. Yo lo ocultaba. Después de la primera cómo voy a contar la segunda. Dejé de quererme de golpe. Cuando te dan un tortazo el dolor se pasa, pero el dolor psicológico es muy jodido de arreglar. Me costó muchísimo más salir del psicológico que del físico".

"Me dijeron que me tenían que internar porque, en ese momento, estaba ida... Quería desaparecer del mapa. Por culpa de una relación infernal, al final, cuando te maltratan todos los días, tienes que ir al doctor de la mente. Tenía veinticuatro años. Lo más duro de estar ahí dentro es que mi abuela se puso mala de un día para otro, se murió y no pude despedirme", confesó emocionada tras narrar esa experiencia que duró un mes y medio.