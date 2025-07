Ana Duato rompe su silencio y lanza un comunicado tras su absolución por fraude fiscal y la condena a Imanol Arias

Ana Duato ya ha reaccionado públicamente tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional, que este lunes 7 de julio la ha absuelto de todos los delitos fiscales por los que se le investigaba en el conocido como caso Nummaria. Su compañero de reparto en 'Cuéntame cómo pasó', Imanol Arias, sí ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.

En un comunicado remitido a EFE, Duato se muestra aliviada pero también crítica con el proceso judicial que ha afrontado durante más de una década. “Estoy satisfecha porque la justicia reconoce la verdad. Pero no es justo que alguien tenga que sufrir durante tantos años la presunción de culpabilidad”, expresa la actriz.

La sentencia concluye que no existen pruebas suficientes de que Duato actuara con la intención de defraudar. Según el fallo, confió en el asesoramiento del despacho Nummaria para gestionar sus asuntos fiscales y declaró todos sus ingresos, aunque Hacienda consideró inicialmente que parte de sus rentas fueron transformadas indebidamente en rentas vitalicias para reducir su tributación.

Duato recalca en su escrito que "nunca he dejado de pagar impuestos por todos mis ingresos y que en ningún momento ha habido intención alguna de no hacerlo", algo que, según afirma, queda acreditado en la sentencia. La Audiencia considera que su actuación fue fruto del desconocimiento, y no de una estrategia consciente de evasión fiscal.

Además de ella, también ha sido absuelto su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeu. Ambos figuraban entre los acusados del macroproceso judicial que se ha saldado con la condena más severa para el asesor Fernando Peña, cerebro del entramado, condenado a 80 años de prisión, de los que solo cumplirá un máximo de 12.