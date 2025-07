Vuelco en Pasapalabra, Manu se despide del concurso después de enfrentarse a la Silla Azul: "Es una pena"

Después de más de un año y 286 programas jugando, Manu Pascual se despidió de Pasapalabra. Sucedió después de enfrentarse a la Silla Azul contra Reggi, una terapeuta sevillana con una sala multisensorial para tratar a personas con discapacidad.

Aunque Reggi le puso ganas, Manu acabó superando la prueba eliminatoria y volviendo junto a su equipo, con Belinda Washington y Mariano Peña. Fue antes del Rosco frente a Rosa cuando el concursante madrileño pronunció unas palabras de despedida a los invitados. Además de Belinda y Mariano, estuvieron Marta Poveda y Jimmy Barnatán.

Manu entonó su ya clásico poema, jugando con los nombres y apellidos, dejando alucinados a los famosos. "Voy abrir la pobeda con Marta, que ha estado genial. También felicitar a esta gente, a esta peña como Mariano. Es una pena no ser de Washington como Belinda, capital de un país de Estados Unidos, que tiene gente como Jimmy Fallon y nosotros tenemos a Jimmy Acertón", pronunció.

Manu se llevó el halago de todos. "!Qué crack! ¡Bravo Manu", dijeron los protagonistas de su poema. Y llegó el turno de Rosa, que siempre dedica unas bonitas palabras a los invitados.

"También quería despedirme de los invitados. Decir que estoy… Me voy enamorada hoy del equipo que me ha tocado", empezó diciendo en referencia a Marta Poveda y Jimmy Barnatán. "Me lo he pasado muy bien. Habéis jugado fantástico, pero es que además me he sentido muy, muy arropada con vosotros en cámara y fuera de cámara. Ha sido genial", añadió. La gallega también tuvo palabras de cariño para Belinda y Mariano. "Y a los cuatro deciros que ha sido genial. Gracias por la energía tan bonita que habéis desprendido, tan positiva, tan alegre, tan de verano. Muchísimas gracias", remató.

Bote en juego

Sin ganador en Pasapalabra después de un año largo, el bote al que aspiran Rosa y Manu sigue creciendo y ya es el tercero más alto de Pasapalabra en esta etapa en Antena 3. Y el martes podría ser el segundo. El récord lo tiene Rafa Castaño. Consiguió el bote el 16 de marzo de 2023 y se llevó un increíble premio de 2.272.000 euros. Además, lo logró con 197 programas, eliminando al concursante más longevo de Pasapalabra: Orestes Barbero, con 360.

Pablo Díaz, el primer ganador de esta etapa, permaneció 260 programas y se llevó un bote de 1.828.000 euros. Este lunes Manu y Rosa jugarán por esa misma cantidad.

Alejandra Carreño / María González Falcó

Quién ganó el último Rosco

Al Rosco del pasado viernes llegó Rosa con más segundos, gracias a su equipo. Sin embargo, la gallega no estuvo muy acertada. Fue todo el duelo rezagada y cometió dos fallos. El primero fue un error de esos tontos y el segundo, a la vista de que el Rosco ya estaba sentenciado, fruto de arriesgar.

"Ay, cómo estoy... Estoy fina", se lamentó, al contestar carquinyols en vez de barquillo en la Q. "Hoja delgada de pasta hecha con harina y levadura, azúcar o miel, y a la que se suele dar forma de canuto" fue la descripción que dio Roberto Leal y que le llevó a fallar.