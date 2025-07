Ione Belarra estalla contra Vito Quiles en plena comparecencia: "Deberías estar detenido por promover terrorismo racista"

Ione Belarra ha protagonizado este lunes un tenso momento en Torrepacheco (Murcia) durante una comparecencia ante los medios. La secretaria general de Podemos acudía a la localidad tras los disturbios entre vecinos españoles y marroquíes registrados en los últimos días, en los que se han denunciado agresiones, mensajes racistas y actos de violencia.

Durante su atención a la prensa, Belarra fue interpelada por Vito Quiles, conocido comunicador afín a posiciones de ultraderecha. Visiblemente molesta, la dirigente no dudó en responder con dureza: “A ti te vamos a llevar a Fiscalía. En una democracia estarías camino a la Audiencia Nacional acusado de terrorismo. Lo que no me parece normal es que estés en la calle después de promover terrorismo racista”.