Gervasio Deferr rompe su silencio en ‘Código 10’ para desmentir las acusaciones que paralizaron su serie: “No soy un violador”

Después de siete meses en silencio, Gervasio Deferr hablará públicamente esta semana en el programa 'Código 10', de Cuatro. El exgimnasta olímpico rompe su silencio tras la denuncia anónima publicada por El País en la que una exdeportista lo acusaba de presunta agresión sexual y malos tratos, unos hechos que, según el medio, habrían prescrito y que nunca llegaron a presentarse formalmente ante la justicia.

Deferr ha interpuesto una querella contra el medio de comunicación por esa publicación, y en el avance del programa defiende su inocencia con contundencia: “No me puedo quedar callado. Yo no soy un violador. Tú puedes decir que yo tengo mucho carácter, o que me he metido de todo, y te lo aceptaré. Pero es que una cosa es muy diferente a la otra. Nada de lo que se dice es cierto. Si alguien quiere denunciarme, ahí están los juzgados”.

La repercusión mediática de aquella denuncia afectó de lleno a su carrera. Atresmedia tenía previsto estrenar en noviembre de 2024 la serie documental 'El gran salto', centrada en la vida del deportista. Sin embargo, el grupo paralizó el lanzamiento indefinidamente tras hacerse pública la acusación, y no fue hasta junio de 2025 cuando finalmente decidió emitirla, en medio de una nueva oleada de titulares.

Además del testimonio de Deferr, 'Código 10' dedicará parte del programa a analizar otros temas de actualidad. Entre ellos, las tensiones migratorias en municipios como Torre Pacheco, Alcalá de Henares o Las Palmas de Gran Canaria, donde la presencia de grupos de extrema derecha y la falta de respuesta institucional están alimentando un clima de hostilidad.