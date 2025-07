Así es el representante de España en Eurovisión Junior 2025

España ya tiene representante para la próxima edición del Festival de Eurovisión Junior: Gonzalo Pinillos ha sido el elegido para defender los colores del país en el certamen infantil europeo, que tendrá lugar el 13 de diciembre.

El anuncio se ha hecho oficial este miércoles. Pinillos toma así el testigo de Chloe DelaRosa, quien representó a España en la edición anterior del festival.

“Me presenté el año pasado, pero no hubo suerte. Este año lo he conseguido y la ilusión es aún mayor. Me marqué este objetivo y estoy feliz de haberlo logrado”, ha declarado el joven artista ante los medios.