El ciclismo altera la parrilla
RTVE explica cómo será la retransmisión de 'La vuelta 2025', que afectará inevitablemente a 'Malas lenguas' y podría hacer caer 'Valle Salvaje' y 'La promesa'
La retransmisión del evento ciclista, con 21 etapas, obligará a modificar la parrilla de La 1, que dará prioridad al deporte sobre sus programas de éxito.
Carlos Merenciano
El calendario de RTVE se prepara para una reestructuración forzosa a partir de esta semana. La Vuelta 2025, que arranca el 23 de agosto en Turín y finaliza el 14 de septiembre en Madrid, tendrá un impacto directo en la parrilla televisiva de la tarde, obligando a La 1 a ceder espacio a la competición ciclista.
TVE ha revelado que la retransmisión de La Vuelta, que recorrerá 3.151 kilómetros en 21 etapas, será multicanal. El canal deportivo Teledeporte emitirá cada jornada, pero 10 de las etapas más relevantes saltarán a La 1 o La 2 para sus tramos finales. Esta estrategia impactará de lleno en la programación habitual. El programa 'Malas lenguas' de Jesús Cintora, que ocupa la sobremesa, es el principal afectado por esta decisión, que desaparecerá de la emisión de La 1 en estos días de emisión deportiva.
La retransmisión del ciclismo también podría alterar la emisión de las series de éxito de la cadena. Durante el reciente Tour de Francia, RTVE ya optó por mover 'La Promesa' y emitir un doble capítulo de 'Valle Salvaje' en algunos días. Ahora, con La Vuelta 2025 en el horizonte, los seguidores de ambas ficciones temen que se repitan los cambios, poniendo en riesgo la continuidad de sus tramas diarias, aunque todavía no se ha confirmado ningún movimiento de estos formato.
El evento deportivo contará con un equipo de narradores de lujo, con la icónica dupla de Carlos de Andrés y Pedro Delgado al frente. La cobertura se extenderá también a las plataformas digitales de RTVE, con RTVE Play ofreciendo todas las etapas íntegras y la opción de seguir la carrera con hasta seis cámaras diferentes.
