La alcaldesa canaria que no conoce la derrota en el 'Diccionario' del 'Grand Prix del verano'

San Sebastián de La Gomera no se ha visto en otra parecida. No ha tenido que montar un stand en Fitur, el escaparate turístico más importante que se celebra en España, para mostrar sus encantos y, encima, está a tiro de piedra de convertirse en el primer municipio canario en conquistar el Grand Prix del verano, el programa que suele rescatar TVE cada vez que el termómetro se dispara hacia arriba para amenizar las calurosas veladas de millones de españoles. Los gomeros se juegan mañana el título contra los madrileños de Cubas de la Sagra tras dejar en la cuneta a los representantes de Alagón y Herencia. Pero es que los colombinos no sólo no ganaron, sino que lo hicieron apelando a la épica de la que suele tirar el Real Madrid cuando hay que dejar sin Champions a Bayern, Chelsea, Manchester City o París Saint Germain, es decir, remontando el marcador cuando nadie daba un duro, perdón un céntimo, por ellos. Y es que tanto ante los zaragozanos como frente a los culipardos (Ciudad Real) el rol que asumió Angélica Padilla, alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, en la prueba del Diccionario fue determinante para llegar a una situación tan favorable como la de este lunes.

La Plaza de las Américas de la capital volverá a ser el punto de encuentro de los vecinos que quieran ver el duelo final con Cubas de la Sagra. Allí se instalará por tercera vez una pantalla gigante para seguir las evoluciones de un juego que, según el testimonio de la alcaldesa, «esperemos que el final no sea tan apretado como el de la pasada semana. ¡Qué nervios!», recuerda un primer edil que hace unos días fue reconocida en el aeropuerto de Frankfurt (Alemania) por una pasajera de Luisiana (Estados Unidos) que volvía a casa. «Me dijo que si era la alcaldesa del Grand Prix; que me había visto por el canal internacional de TVE».

La turista con la que se cruzó en el aeródromo alemán Angélica Padilla no era más que una pieza anónima de una audiencia millonaria. Y es que ni por asomo esperaba la política perteneciente a la Agrupación Socialista Gomera (ASG) «que el paso de nuestro municipio por el Grand Prix tuvieran tanto recorrido dentro y fuera de España... Al margen de lo que pase mañana, la promoción que hemos realizado de La Gomera como destino turístico ya es impagable», remarca sobre un asunto en el que se ha implicado mucho el cabildo colombino.

Miembros de la expedición de la capital colombina que se ha desplazado a Madrid / E.D.

"Hemos logrado colar al municipio, la Isla y Canarias en millones de casas de toda España" Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

La labor que ha realizado Casimiro Curbelo, según su compañera de filas, ha sido crucial para que un buen número de gomeros hayan podido disfrutar in situ la experiencia en los dos programas anteriores y lo vuelvan a hacer mañana en la jornada definitiva. «Él siempre ha estado muy pendiente a la hora de organizar los traslados, al igual que el Gobierno de Canarias, porque no es nada sencillo tener que saltar esta doble insularidad para plantarnos en un programa en Madrid», puntualiza sin obviar que ya le han comentado en varias ocasiones que la «inversión realizada ha sido revertida en las arcas con la promoción del municipio, de la Isla y del Archipiélago», enumera antes de valorar cómo ha sido la experiencia en los primeros cruces.

Poner la guinda

Al margen de que se pueda poner la guinda al pastel con una tercera victoria parcial, tres de tres, Padilla siente que «antes de que llegue la final ya hemos ganado porque somos un grupo unido. Éramos vecinos y conocidos [no hay una familia en San Sebastián de La Gomera que no tenga algún lazo con un integrante de la expedición], pero los duelos contra Alagón y Herencia nos han enseñado a pelear como un equipo. Esperemos que todo siga igual ante Cubas de la Sagra», cuenta sobre un adversario que eliminó en semifinales a Urduliz (Vizcaya).

«La inversión realizada ha sido revertida en las arcas con la promoción del municipio, de la Isla y del Archipiélago» Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Integrantes del equipo de San Sebastián de La Gomera en la capital de España / E.D.

De su participación en el Diccionario, la alcaldesa dice que «hemos tenido la suerte de tener dos buenos padrinos (JJ Vaquero y Edu Soto) y, sobre todo, a una buena asesora (Lourdes Armas López). Claro que queremos ganar, pero lo importante es que hemos logrado colar al municipio, la Isla y Canarias en millones de casas de toda España», destaca. La suerte está echada [alea iacta es] y ahora sólo hace falta que haya una caída torrencial de bolos y buen tino en comodín del Diccionario.