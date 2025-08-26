El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

El actor argentino Benjamín Alfonso ha roto su silencio sobre su paso por la serie de Netflix ‘Valeria’. En una entrevista concedida al programa argentino ‘Almorzando con Juana’, presentado por Juana Viale, el intérprete aseguró que vivió episodios de acoso durante las grabaciones y que acabó siendo apartado de la ficción. “Hubo acoso en mi contra, y fue muy fuerte”, expresó.

Según relató, se incorporó a la producción en un ambiente que definió como “un equipo de todo mujeres, ultrafeminista”. Durante el rodaje, afirmó que se sintió desprotegido en escenas de sexo: “Grabé la serie entera con escenas de sexo que fueron muy fuertes, porque se cuida mucho a la mujer, pero al hombre no se le cuida. Se da por sentado que los hombres nos las tenemos que bancar todas”. Además, denunció llamadas a deshoras y situaciones no previstas en guion: “Autorizaban escenas donde yo no sabía que me tenía que dar un beso o me tenían que hacer diferentes cosas”.

Tras estas declaraciones, la presentadora quiso ser muy clara, preguntando directamente si "¿Te tuviste que bancar un acoso?", a lo que el invitado respondió con un claro "sí".

El actor explicó que, tras concluir las grabaciones, fue despedido con el argumento de que “no había conexión” con su compañera, precisamente la persona de la que asegura haber recibido acoso. “La quisieron bajar (despedir) a ella, y dijo que el problema era yo. Consiguió convencer al resto de las directoras y me bajaron. Me dijeron que iban a regrabar todas las escenas”, relató Alfonso.

Las consecuencias en lo personal fueron duras, según confesó: “Empecé a tapar emociones que empezaron a afectar en mi cuerpo. Dejé de procesar la comida y perdí 13 kilos. Perdí seguridad en mí mismo, alejé a mi pareja… Son cosas que recién ahora puedo contar”. Incluso señaló que se apartó del trabajo por haber perdido la confianza en sí mismo.

La presentadora terminó diciendo que "esa compañera era una conchuda", a lo que el argentino respondió que "sí, por todo lo que le rodeó, porque vino llorando. Había mucho manoseo a mi alrededor. Había grupos de WhatsApp en el cual eran solo mujeres, en el que no estaba yo, con las directoras. Entonces, si uno le quiere dar vuelta…".

Desde YOTELE se ha intentado recabar la versión de personas vinculadas con la serie, incluyendo a algunas actrices de la ficción y la propia plataforma de streaming, pero no han querido hacer declaraciones al respecto.