Se encienden los fogones
'MasterChef Celebrity' elige día para reabrir sus cocinas y sorprende con el horario de su estreno
'MasterChef Celebrity' elige día para reabrir sus cocinas y sorprende con el horario de su estreno
Redacción Yotele
Todo está a punto en las cocinas de 'Masterchef' para encender los fogones y recibir a una nueva tanda de celebrities dispuestos a luchar por el premio final. La décima edición del concurso ya tiene fecha de estreno y en este caso, TVE no espera más y lanza a Pepe Rodríguez, Samanta Vallejo-Nágera y Jordi Cruz a por la noche del lunes con un sorprendente horario de inicio.
Y es que tras el final del 'Grand Prix', las cocinas toman el relevo este 1 de septiembre a las 22:10 horas, directamente contra 'El Hormiguero' y adelantando ese inicio, aunque seguramente sólo sea por una semana porque el 8 de septiembre regresa Broncano con 'La revuelta'.
Por lo tanto, la cadena pública aprovecha el tardío inicio de temporada de su show de access prime time para lanzar el estreno de la versión celebrity de 'MasterChef', que seguramente a partir de su segunda semana vea retrasado su horario para hacer huevo a su teleonero.
El presentador Quique Torito, el actor Alejo Sauras, la colaboradora de televisión Rosa Benito, la cantante y compositora Soraya Arnelas y el exfutbolista Miguel Torres, los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; el cantante Juanjo Bona; la rapera Mala Rodriguez; la presentadora y guionista Valeria Ros; el músico y colaborador de Podría ser peor (Radio Nacional) Necko Vidal; la influencer y actriz Masi; la actriz y cantante Charo Reina; el humorista y actor David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el Ilusionista y mentalista Jorge Luengo, están dispuestos a demostrar su maestría con los cuchillos para relevar a Inés Hernand como nuevo campeón del concurso.
- Parece Hawái pero está a media hora de Las Palmas de Gran Canaria: un refugio de lava y mar en el norte de la isla
- La UD Las Palmas se lleva más de 100.000 euros por el traspaso de 30 millones de Yeremy Pino al Crystal Palace
- Un vecino conflictivo mantiene en vilo desde hace meses a Valleseco
- Pesca ilegal con fusil en zonas protegidas de Telde
- Venta de casa en Telde: una oportunidad única para inversores en pleno San Gregorio
- La piscina municipal repleta de niños, una “explosión” junto a ella y “olor a gasolina”: así se originó el gran incendio de Ibias, 'el que más preocupa' en Asturias
- Gritos, música y noches sin dormir en Guanarteme: 'Voy a trabajar agotada
- No es una gaviota: así sorprende la nueva inquilina de Las Palmas de Gran Canaria