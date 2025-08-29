Lo que se esconde detrás de 'First Dates': una pareja que se enamoró en el programa y reside en Canarias te lo cuenta.

El exitoso programa de televisión First Dates, emitido en las cadenas Cuatro y Tele 5 y conocido por propiciar encuentros entre personas con gustos afines, es mucho más que un simple restaurante para buscar pareja. Aunque el formato muestra a parejas cenando y valorando si seguir conociéndose fuera de cámaras, la realidad de lo que sucede detrás es mucho más compleja y sorprendente. Así lo cuenta una pareja de granadinos residente en Canarias, que revela tres de las curiosidades del popular espacio televisivo de citas.

Uno de los mitos recurrentes en torno a First Dates es sobre el papel de los camareros y el resto del personal. El barman, la camarera y el chef no son profesionales del sector y tampoco reciben retribución por cada plato servido.

En realidad, estos profesionales forman parte del equipo de producción televisiva y trabajan en el plató como cualquier otro empleado del mundo audiovisual. Sus salarios están regulados mediante contratos laborales con la productora, siguiendo las pautas del sector audiovisual en España y dependiendo de su función, experiencia y tiempo de dedicación, no del número de cenas o participantes en el programa.

Un plató, no un restaurante real

Aunque la ambientación esté muy lograda, First Dates no es un restaurante convencional, asegura la pareja formada por Óscar y Ana, de la cuenta de Instagram @granadinos_por_lanzarote, con motivo de su quinto aniversario tras conocerse en el citado programa.

El espacio en el que coinciden los participantes es, en realidad, un plató de televisión preparado para las grabaciones, sin los elementos habituales de un restaurante, como los techos cerrados o la disposición tradicional de la cocina y el servicio. Uno de los testimonios recientes de la pareja granadina que se conoció en el programa, resalta esta diferencia. Aseguran, por otro lado, que la comida suele servirse fría porque, lejos de ser preparada y servida al momento y llega a los comensales a través de un servicio de catering adaptado al ritmo de la grabación televisiva.

Curiosidades de la experiencia televisiva: invitados y anécdotas

A diferencia de lo que pueda parecer en pantalla, los participantes de First Dates no pagan su cena. El importe de la comida está cubierto por la productora, que entrega una cantidad simbólica a los comensales antes del rodaje. Por tanto, las frases como "yo te invito" no tienen el mismo valor literal que en un restaurante habitual.

Anécdotas no faltan: el granadino relata cómo, durante el programa, al pedir una tartaleta de queso, descubrió un trozo de plástico adherido debido al proceso industrial del catering. Sin querer llamar la atención en medio de la grabación, decidió tragárselo, ejemplificando las situaciones únicas que solo pueden vivirse en un contexto televisivo.