Tirando de humor
Gonzalo Miró defiende su sueldo en TVE y asegura que ya recibe peticiones para entrar en su programa
El nuevo copresentador de Directo al grano en TVE, responde con humor y cuando le recuerdan que su sueldo sale del dinero público.
Kevin Rodríguez
El inesperado fichaje de Gonzalo Miró por TVE para copresentar el nuevo espacio de análisis político Directo al grano, junto a Marta Flich, ha levantado polémica, pero también alguna sonrisa por una curiosa reacción sobre su remuneración.
Durante una intervención en la Cadena COPE, donde mantiene su presencia en El Partidazo, el colaborador fue objeto de bromas por la doble condición de recibir su sueldo tanto en la radio como en la televisora pública. Joseba Larrañaga fue el primero en tirar de humor: “Te tenemos doblemente contratado, te pagamos dos veces”, comentó. A lo que Miró respondió con un guiño: "¿Se te ocurre una mejor manera de invertir?".
La broma continuó con Larrañaga sugiriendo que su sueldo en TVE proviene de sus propios compañeros de tertulia. Miró, sin perder el tono jocoso, replicó: "Si es de 47 millones de personas, será una parte muy pequeña".
Más allá del sentido del humor, Miró no escondió sus ganas por asumir este nuevo reto televisivo. Declaró sentirse con mucha “ilusión” ante el proyecto, al que desea “estar a la altura”. Además, este fichaje ha significado el cierre de su etapa como colaborador en distintos programas de Atresmedia.
Por último, el nuevo presentador de TVE ha desvelado que ya ha recibido peticiones para entrar en su programa: "He recibido muchas felicitaciones y hay gente que se postula [para colaborar]. Lo entiendo, que alguien busque trabajo me parece algo lícito. Otra cosa es que yo tenga mano para solucionar sus problemas".
