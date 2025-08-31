laSexta
'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada
El Gran Wyoming, con quien coincidió el presentador gallego durante su etapa en 'El intermedio', será el primer invitado
Redacción Yotele
'Salvados' se suma a la semana de estrenos que la semana que viene llenará la parrilla televisiva de novedades y regresos. El programa de laSexta ha lanzado su fecha de estreno y además ha desvelado a su primer invitado.
Para esa primera entrega, que se emitirá el domingo 7 de septiembre a las 21:30 horas, laSexta aboga por un reencuentro entre Gonzo y el Gran Wyoming, presentador de 'El Intermedio'.
El gallego y el humorista se volverán a ver después de seis años, cuando Gonzo abandonó 'El intermedio' para asumir las riendas de 'Salvados' después de que Jordi Évole decidiera dejar el programa.
"Es Chechu para sus amigos pero hace más de 40 años que se transforma y cambia de nombre delante de las cámaras de televisión. El próximo domingo, estreno de temporada con El Gran Wyoming", reza la promo del programa.
- Anabel Pantoja emociona a sus seguidores al anunciar un cambio de vida entre lágrimas
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre, signo a signo
- Un anfiteatro natural de aguas cristalinas: la cala que recuerda a Madeira y está en Gran Canaria
- Un puente de cuatro días: este será el primer festivo escolar en Gran Canaria
- Canarias apuesta por independizar a los jóvenes en las habitaciones vacías de los mayores que vivan solos
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- Lo que se esconde detrás de 'First Dates': una pareja que se enamoró en el programa y reside en Canarias te lo cuenta
- El paseo del Guiniguada, al juzgado: un finalista del concurso denuncia presuntas irregularidades ante la Fiscalía