Programación
TVE altera su parrilla a última hora con un cambio que afecta a 'La Promesa' y 'Malas lenguas'
La cadena pública tenía previsto emitir un capítulo de la serie, pero ha optado por doblar su emisión en el día de hoy
Redacción Yotele
TVE altera su parrilla de hoy lunes a última hora y de manera inesperada. La cadena pública tenía prevista su programación habitual para esta tarde, pero ha decidio modificarla, alterando la emisión de 'La promesa' y 'Malas lenguas'.
La serie de época tenía previsto emitir hoy un solo capítulo, tal y como compartió TVE en el avance semanal que resumimos aquí, sin embargo esta mañana ha comunicado que habría doble episodio desde las 18:10 horas, dejando sin hueco - en La 1 - al segundo tramo de 'Malas lenguas'.
De esta manera, la cadena ha comenzado su tarde con la primera franja de 'Malas lenguas', después ha continuado con el capítulo de 'Valle Salvaje' y seguidamente ha emitido dos nuevos episodios de 'La promesa', para terminar con 'Aquí la tierra'.
Con esta parrilla de última hora, La 1 seguramente buscará una mejoría de audiencias en la franja de 19:10 a 20:10, que es en la que se emite normalmente 'Malas lenguas'. Así, con un doble capítulo de 'La promesa', el arrastre que deje la serie a 'Aquí la tierra' será más elevado y por ende, el Telediario podría llegar con mejor colchón para el regreso de Pepa Bueno, que entrevista esta noche a Pedro Sánchez.
