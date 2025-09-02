'MasterChef Celebrity' expulsó a su primer famosos y mostró el primer zasca de Juanjo a Miguel Torres

'MasterChef Celebrity' estrenó anoche su décima temporada en La 1. El reality abrió sus cocinas para recibir a Alejo Sauras, Rosa Benito, David Amor, Mariló Montero, Necko Vidal, Soraya Arnelas, Jorge Luengo, Charo Reina, Masi, Torito, Juanjo Bona, Valeria Vegas, Mala Rodríguez, José Manuel Parada y Miguel Torres, dispuestos a demostrar sus dotes en los fogones.

El programa tuvo una gran noche de salseo gracias a las confesiones de Miguel Torres sobre David Bustamante y Paula Echevarría, lo que dio lugar al primer zasca de Juanjo Bona al exfutbolista.

El extriunfito quiso saber cómo Torres había conocido a la acrtiz: "Yo la conocí 10 años antes. Hice un videoclip que me llamó David para hacerlo y a partir de ahí yo seguí mi vida, me casé, me separé. Diez años después me encontré con Paula y hasta hoy, siete años llevamos juntos", desveló el aspirante.

"Los inicios fueron muy difíciles", admitió el exjugador señalando la presencia de los paparazzis. "¿Ella estaba con él o antes?", quiso saber Juanjo. "Un año antes. Yo no me dedico a destrozar relaciones", respondió él de manera contundente.

Por último, Torres preguntó a su compañero si creía que alguno de los que ha pasado por 'MasterChef Celebrity' podría hacerlo mejor que él, con un zasca del ex de 'OT'. "Por supuesto, David Bustamante, por ejemplo", dijo entre risas.

Tras una primera prueba de orígenes, con ingredientes típicos de la provincia donde nacieron los aspirantes, Juanjo y Torito consiguieron salvarse. En la prueba de exteriores, los aspirantes tuvieron que reproducir un menú de cuatro platos, diseñado por el chef Carlos Hernández del Río bajo el mando de Torito y Mariló.

El equipo rojo conformado por Torito, David Amor, Rosa Benito, Mala, Ros, Jorge y Necko tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación. "El aspirante que no continúa en las cocinas es Necko", sentenciaron los jueces al final del programa.