Sin palabras
Irene Rosales desmiente una supuesta entrevista en una revista tras su separación de Kiko Rivera: "Yo no he hablado"
La exnuera de Isabel Pantoja aclara que no ha concedido ninguna exclusiva tras su separación de Kiko Rivera
Carlos Merenciano
Los kioscos amanecieron esta mañana con Irene Rosales en la portada de Lecturas, acompañada de un titular que aseguraba que había tenido "mil motivos para dejar a Kiko Rivera". Horas después, la propia protagonista desmintió públicamente cualquier tipo de entrevista o exclusiva en relación con su ruptura matrimonial.
A través de sus historias de Instagram, Rosales fue tajante: "Quiero dejar claro que NO he hecho ninguna exclusiva, ni absolutamente nada. No he hablado con nadie, ni he dicho absolutamente nada". Además, aseguró que la fotografía utilizada en la portada es antigua y que las supuestas declaraciones habrían sido sacadas de contexto: "Esa foto es de hace muchísimo tiempo y las 'declaraciones' las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir yo esa frase y han aprovechado el momento".
Visiblemente molesta, la excolaboradora de televisión expresó su indignación: "Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada, no he hablado con nadie, no he contado nada". También quiso aclarar que siempre ha mantenido un trato respetuoso con los medios, pero denunció la situación: "Entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso".
Con este mensaje, Irene Rosales intenta frenar las especulaciones sobre su separación de Kiko Rivera y desmarcarse de cualquier exclusiva que no haya autorizado. Se suma así a su exmarido, Kiko Rivera, que ya anunció que no iba a sentarse en ningún plató de televisión para hablar sobre este tema.
