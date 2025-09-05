Los Informativos de Televisión Canaria refuerzan su compromiso con la cultura y la información de cercanía

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria inician la temporada 2025-2026 con una apuesta clara: ofrecer una información más cercana, plural y adaptada a los nuevos tiempos. A partir del lunes 8 de septiembre, la cadena pública pone en marcha su nueva programación informativa, con cobertura reforzada en todas las islas, mayor presencia digital y nuevos contenidos centrados en la cultura del Archipiélago.

Con esta estrategia, el canal autonómico busca consolidarse como la referencia informativa en Canarias, garantizando el acceso a contenidos de servicio público para toda la población, sin importar la isla de residencia ni el canal de consumo: televisión, radio o plataformas digitales.

Presencia reforzada en las ocho islas

Uno de los pilares de esta nueva etapa es el despliegue territorial de los equipos informativos, con conexiones regulares desde todas las islas. El objetivo es ofrecer una visión más completa de la actualidad del Archipiélago, recogiendo tanto los grandes temas de la agenda pública como las historias de interés local que muchas veces no encuentran espacio en los medios nacionales.

Además, la cadena intensifica su actividad en redes sociales y nuevos formatos digitales, una vía fundamental para conectar con audiencias más jóvenes y facilitar la participación ciudadana.

Información desde primera hora del día

La programación diaria de los Servicios Informativos comienza cada jornada a las 7:00 de la mañana, con la retransmisión en directo del programa de La Radio Canaria "De la noche al día", que también puede seguirse por televisión.

A partir de las 08:00 horas, arranca Buenos días Canarias, un espacio de actualidad con más de tres horas de emisión en directo. Bajo la conducción de Pilar Rumeu, María Herrera y Marta Modino, el programa incluye entrevistas, tertulias y análisis de los principales asuntos de la jornada. Completan el equipo Fátima Febles, en deportes, y Edgar Cedrés, en la información meteorológica.

Ediciones informativas al mediodía y en la noche

A las 14:30 horas, se emite "Telenoticias 1", presentado por Paco Luis Quintana y Alicia Suárez, con información deportiva a cargo de Armando Vallejo y el pronóstico del tiempo con Emilia González.

La jornada se cierra con "Telenoticias 2", a las 20:30 horas, conducido por Patricia Santana y Eva Trujillo, quienes ofrecen un resumen de los hechos más destacados del día en el ámbito regional, nacional e internacional.

Cobertura también los fines de semana

Los sábados y domingos, Isabel Baeza y Yeray Sosa estarán al frente de las cuatro ediciones del Telenoticias Fin de Semana, manteniendo la cobertura informativa incluso en días no laborables.

La programación dominical incluye también dos espacios especializados:

Parlamento , presentado por Marta Rodríguez , dedicado a la actualidad legislativa canaria.

, presentado por , dedicado a la actualidad legislativa canaria. Canarias es Deporte, con Natalia Cuéllar, centrado en la actividad deportiva del Archipiélago.

Entrevista al presidente del Gobierno de Canarias

Uno de los momentos destacados de esta primera semana de temporada será la entrevista al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el miércoles 10 de septiembre. El encuentro será retransmitido en directo y de forma simultánea por Televisión Canaria y La Radio Canaria, y estará dirigido por Paco Luis Quintana y Mayer Trujillo, directores de ambos medios.

Esta entrevista abordará los principales retos de la legislatura y repasará la actualidad política, económica y social de las Islas en este punto intermedio del mandato.

"Somos Cultura", el nuevo espacio semanal para el arte y la creatividad canaria

Como novedad en la temporada 2025-2026, los Servicios Informativos estrenan Somos Cultura, un programa semanal dedicado a la difusión de la creación cultural en Canarias. Dirigido por Paco Sánchez y presentado por Malole Aguilar, el espacio se emitirá cada viernes, al finalizar "Buenos días Canarias".

Somos Cultura ofrecerá una agenda cultural del fin de semana, reportajes sobre artistas y colectivos locales, y cobertura de eventos culturales en todas las islas. Con esta propuesta, la cadena pública amplía su función de servicio público y se convierte en altavoz para las expresiones artísticas del Archipiélago, muchas veces ausentes en la oferta mediática habitual.

Sinergia entre televisión, radio y redes sociales

La estrategia informativa de esta nueva temporada también contempla la integración de contenidos entre televisión, radio y redes sociales, un modelo que comenzó a implantarse en la pasada temporada y que ahora se consolida. Esta convergencia permite una mayor cobertura, mejor adaptación a los nuevos hábitos de consumo y una comunicación más fluida con la ciudadanía.