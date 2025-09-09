Mar Flores desveló cómo reaccionó a la entrada de su hijo en prisión y confirmó que se enteró de que sería abuela por la prensa

Mar Flores fue la sorprendente invitada de anoche en 'El Hormiguero'. La modelo presentó ante Pablo Motos su libro 'Mar en calma' y además habló de sus inicios en la profesión, su reacción a la entrada en prisión de su hijo y cómo se enteró de que sería abuela.

El presentador le recordó que grabando 'El Desafío', Flores se enteró de que el Fiscal pedía nueve años de cárcel para su hijo Carlo Costanzia y quiso saber cómo afrontó la modelo esa noticia.

"Efectivamente, era una prueba magnífica y antes del programa estábamos con este problema que no era público, me entero de esto. Y sabía que se estaba tratando de negociar que Carlo no era el culpable de esto, sino que era un problema de su socio", comentó de manera serena.

"Pensábamos que iba a ser una pena razonable y cuando antes de entrar a un programa de televisión te dicen 'mamá son 9 años que tengo que entrar en la cárcel', yo dije 'muere, me lo matan'. Entonces, la prueba, el directo, todo esto...me vino un revival de cuando estaba en Telecinco con las 'Mamachicho' y la minifalda y poniendo sonrisa maravillosa cuando no le tenía", argumentó.

Además, Pablo Motos le preguntó por el momento en el que se enteró de que iba a ser abuela por una revista: "Esto fue impactante no por mi hijo, que estaba súper feliz porque iba a ser padre, sino por la situación que estaba viviendo, que todavía estaba cumpliendo condena".

"Su futuro profesional no estaba claro y de repente llega esto y ellos deciden seguir adelante, que me parece magnífico y soy muy feliz con mi nieto, pero enterarte por una revista es...impacta", concluyó la exconcursante de 'El Desafío'.