Moda circular
María Verdoy regresa a Mediaset con este nuevo programa tras el final de 'Socialité'
La periodista se pone al frente de 'Rediséñame International', un concurso de moda sostenible que aterriza en Divinity el sábado 13 de septiembre.
Carlos Merenciano
María Verdoy vuelve a Mediaset tras el final de 'Socialité' para presentar 'Rediséñame International', un innovador concurso de moda que busca poner en valor la ropa de segunda mano y fomentar la creatividad de diseñadores emergentes. El formato se estrenará en Divinity el próximo sábado 13 de septiembre a las 15:00 horas.
La periodista compartirá la conducción con la presentadora y exmodelo Emma Willis. El jurado estará integrado por los expertos Melissa Holdbrook-Akposoe y Zadrian Smith, quienes evaluarán el trabajo de los ocho diseñadores emergentes participantes, llegados de España, Italia, Francia y Reino Unido. Cada uno deberá enfrentarse a pruebas contrarreloj en las que tendrán que crear colecciones cápsula y looks completos para pasarela utilizando únicamente prendas de segunda mano.
Los desafíos incluirán desde reinterpretaciones de estilos del pasado hasta rediseños de básicos de armario y propuestas de alfombra roja. El ganador verá su colección expuesta en la prestigiosa London Fashion Week y puesta a la venta en exclusiva a través de Vinted, con todos los beneficios destinados a la ONG Oxfam.
El programa, coproducido por Lion Television Scotland y Mindshare UK con el apoyo de la aplicación de ropa de segunda mano, persigue además un fin social y medioambiental: concienciar sobre la importancia de la moda circular y la reutilización de prendas en un sector marcado por el consumo rápido.
- Muere un hombre tras caer por un hueco en el parquin del Aeropuerto de Gran Canaria
- La muerte en soledad de Ofelia, apuñalada por su hijo en Las Palmas de Gran Canaria: «Le he tenido que dar fuerte, me costó asesinarla»
- Ni Seychelles ni el Caribe: la mejor playa del mundo para National Geographic está en Canarias
- Raquel del Rosario: “Cada vez soy más consciente de la suerte que supuso haber crecido en Teror”
- Muchos lo temen, pero pocos conocen su origen: la historia del presa canario
- La Primitiva cae en Las Palmas de Gran Canaria
- La naturaleza sorprende en Gran Canaria: graban a un caballo libre en la remota playa de Güi-Güi
- Pelea multitudinaria a puñetazos y palos en plena calle de la Vega de San José