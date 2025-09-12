De Las Palmas de Gran Canaria a Operación Triunfo 2025: así son los concursantes de la isla que sueñan con entrar en la Academia

Vuelve Operación Triunfo y, con ello, 18 concursantes lucharán el próximo lunes por hacerse un hueco en la Academia más famosa de España. Por ella han pasado multitud de artistas, algunos de los cuales han dado un importante salto a la fama y hoy en día se encuentran entre los cantantes más escuchados del país.

Amazon Prime Video será, por segundo año consecutivo, la plataforma encargada de dar voz al talent show musical. Todo está preparado para conocer, el lunes 15 de septiembre, a los 16 concursantes que formarán parte de Operación Triunfo 2025.

Las galas se emitirán en directo cada lunes a las 22:00 horas, con Chenoa como presentadora del programa que la catapultó a la fama hace ya 24 años. La gran final se celebrará el 15 de diciembre, y en ella tres de los 16 artistas se disputarán el premio

Concursantes

Hoy, la Academia de Operación Triunfo ha dado a conocer oficialmente los nombres de los 18 concursantes. Sin embargo, muchos fans ya los conocían debido a un descuido de la organización, que creó sus cuentas de Instagram a principios de septiembre. Los seguidores más atentos y observadores no tardaron en descubrirlas.

Martín

Lucía

Quique

María

Guillermo

Laura

Guillo Rist

Cristina

Iván

Claudia

Max

Olivia

Samuel

Teyou

Carlos

Judit

Javi Crespo

Salma

Estos son los nombres de los concursantes que buscarán entrar en Operación Triunfo 2025, aunque dos de ellos se quedarán a las puertas tras haber superado todas las fases del casting. En la Gala 0, cada uno interpretará la canción que haya elegido y la defenderá ante el jurado.

El jurado seleccionará directamente a 14 concursantes, mientras que de los cuatro restantes, uno será escogido por el claustro de profesores y otro por votación del público. Los dos aspirantes que no sean seleccionados no entrarán en la Academia.

Dos canarios en esta edición

Samuel y María Cruz son los dos aspirantes grancanarios a entrar en la Academia de Operación Triunfo 2025. Tras superar todas las fases del casting solo les queda una prueba final, deslumbrar al público y al jurado en la Gala 0 junto al resto de sus compañeros, para conseguir una de las 16 plazas oficiales.

Samuel tiene 29 años, es médico de familia y, tras años de estudio, ha decidido centrarse en su verdadera pasión: la música. En OT busca crecer, aprender y dar el salto definitivo para dedicarse profesionalmente al mundo musical. Empezó a cantar con temas de Adele y define la música como “una medicina para sanar”.

María Cruz tiene 24 años y es una apasionada del canto y la danza. Ha trabajado como vocalista en varias orquestas y define la música como su forma de vida: “mi compañera de viaje”. Su canción favorita, y la que más la ha marcado, es Bohemian Rhapsody, de Queen.

Novedades

Es una edición cargada de novedades, empezando por el jurado, que estará compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Cris Regatero y Guille Milkyway. Ellos serán los encargados de evaluar y proponer a cuatro concursantes para abandonar la Academia cada semana, a partir de la Gala 1.

La Dani se incorpora como profesora de interpretación, sustituyendo a Abril Zamora. Miriam Rodríguez, tercera finalista de OT 2017, presentará Conexión OT de martes a sábado.

También se despiden las postgalas. El director de Gestmusic, Tinet Rubira, lo explicó así "La gente se va a poder ir a la cama a las doce. Creemos que es importante dedicarle mucho tiempo a la música, pero en 'OT' tenemos tantos canales que creemos que la gala es suficiente, así que la gente se va a poder acostar pronto"

Esta edición de Operación Triunfo podrá seguirse también en seis países de Latinoamérica: Argentina, México, Colombia, Perú, Chile y Brasil.