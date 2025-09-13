TVE lanza ya a Buenafuente para aprovechar las horas bajas de 'Supervivientes All Stars'

TVE ya tiene fecha de estreno para la nueva temporada de 'Futuro imperfecto', el programa monólogo de Andreu Buenafuente en la cadena pública.

El programa continuará en la noche del jueves, después de 'La revuelta' e intentará aprovechar los buenos números de su primera tanda y las horas bajas de 'Supervivientes All Stars' para hacerse con el cuarto prime time de la semana.

Este regreso coincidirá además con el de Marc Giró, que también vuelve el próximo martes a La 1 con su 'Late Xou'. Así, la pública apuesta por enfrentarse al reality de Telecinco con dos formatos que combinan el humor con la actualidad.

Recordamos que la primera temporada de 'Futuro imperfecto' anotó un buen 11,7% de share a pesar de emitirse en coincidencia - en su mayoría - con 'Supervivientes', que en su edición normal de 2025 promediaba cuotas superiores al 20%. Ahora, las tornas son bien distintas, pues la versión 'All Stars' anotó el pasado jueves un 15,3% en su segunda gala, un gran dato - más aún para Telecinco - pero lejos de los que registró entre marzo y junio de este año.