'El piloto' lidera en La 1, mientras 'Supervivientes All Stars' se mantiene y 'Una nueva vida' sube

La 1 se llevó el prime time del domingo con 'La película de la semana'. La emisión de 'El piloto' alcanzó un destacado 13,4% de cuota, situándose como la oferta más vista de la jornada. En Telecinco, 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' se mantuvo en la línea de la semana pasada con un 12,6% de share.

Antena 3, por su parte, vio cómo 'Una nueva vida' experimentaba una notable subida de 2,5 puntos en una semana hasta situarse en un 11,2%, firmando su mejor domingo desde mediados de junio. El pulso en la noche dominical dejó al cine de La 1 por delante, pero con una lucha ajustada entre el reality y la ficción turca.

En las cadenas secundarias, laSexta mejoró con 'Salvados', que se elevó a un 6,8% de cuota, creciendo 2,1 puntos. En paralelo, 'Cuarto milenio' firmó un 6,6% en Cuatro, mientras que 'Imprescindibles' subió 1,4 puntos y llegó al 3,5% de sahre en el prime time de La 2.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “El piloto”: 1.412.000 (13,4%)

Cine “Sully”: 453.000 (7,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 938.000 (11,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 938.000 (12,6%)

laSexta

Salvados: 766.000 (6,8%)

Salvados: 406.000 (4,1%)

Salvados: 128.000 (2,1%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 484.000 (4,4%)

Cuarto milenio: 608.000 (6,6%)

La 2

Imprescindibles: 394.000 (3,5%)

Versión española: “Verano 1993”: 274.000 (2,9%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “7500: Avión secuestrado”: 164.000 (6,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 217.000 (7,9%)

laSexta

Salvados: 61.000 (2%)

Cuatro

Cuarto milenio: 237.000 (8%)

La 2

Los gozos y las sombras: 57.000 (1,5%)

Los gozos y las sombras: 50.000 (2,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Un mar de enredos”: 1.093.000 (12,4%)

La vuelta: 1.037.000 (12,1%)

Antena 3

Multicine “Los secretos de mi familia”: 927.000 (10,4%)

Multicine 2 “El precio de un engaño”: 905.000 (10,8%)

Multicine 3 “Residencia mortal”: 720.000 (8,6%)

Telecinco

Fiesta: 710.000 (8,3%)

laSexta

La Roca: 413.000 (4,8%)

Cuatro

Home Cinema "La jungla: Un buen dia para morir": 611.000 (6,9%)

Home Cinema 2 "La última fortaleza": 514.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 199.000 (2,3%)

Saber y ganar: Fin de semana: 436.000 (5%)

La vuelta: 598.000 (6,6%)

Las heroínas de la sabana: 274.000 (3,2%)

Hoteles gourmet: 169.000 (2%)

Atleta gourmet: 179.000 (2,2%)

El chef del mar: 249.000 (3%)

La ruta transamazónica: Entre el cielo y la tierra: 197.000 (2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 61.000 (9,9%)

Viaje al centro de la tele: 203.000 (7,2%)

Viaje al centro de la tele: 289.000 (8,8%)

Viaje al centro de la tele: 363.000 (9,4%)

D Corazón: 526.000 (8,5%)

Antena 3

Pelopicopata: 11.000 (2,2%)

Emparejados: 59.000 (5,6%)

Emparejados: 159.000 (4,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 384.000 (8,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 630.000 (11,8%)

La ruleta de la suerte: 1.247.000 (18%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 138.000 (8,2%)

Got Talent España: 247.000 (7,5%)

¡Vaya fama!: 386.000 (6,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 20.000 (2,9%)

Aruser@s weekend: 136.000 (7%)

Equipo de investigación: 173.000 (5,5%)

Equipo de investigación: 267.000 (7,4%)

Equipo de investigación: 328.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 35.000 (5,7%)

¡Toma salami!: 32.000 (4,3%)

Volando voy: 76.000 (5,3%)

Volando voy: 256.000 (9,5%)

Viajeros Cuatro: 271.000 (7,9%)

Viajeros Cuatro: 364.000 (7,6%)

La 2

UNED: 21.000 (3,6%)

Escala humana: 19.000 (2,5%)

Los conciertos de La 2: 32.000 (2,5%)

Buenas noticias TV: 27.000 (1,6%)

Shalom: 27.000 (1,3%)

Medina: 30.000 (1,3%)

Últimas preguntas: 61.000 (2,4%)

El día del señor: 188.000 (6,1%)

Pueblo de Dios: 107.000 (3,2%)

El camino interior: 96.000 (2,5%)

Flash moda: 108.000 (2,1%)

El escarabajo verde: 117.000 (1,9%)

¡Qué animal!: 97.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 97.000 (1,3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.678.000 (20,1%)

Telediario 1: 1.139.000 (13,6%)

Informativos Telecinco 15h: 636.000 (7,6%)

laSexta Noticias 14h: 461.000 (6,8%)

Noticias Cuatro 1: 447.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.321.000 (12,7%)

Telediario 2: 1.280.000 (12%)

Informativos Telecinco 21h: 891.000 (8,6%)

laSexta Noticias 20h: 637.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 489.000 (5,8%)

RANKING

Diario: La 1 (11,1%), Antena 3 (10,5%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,2%), laSexta (5%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,5%), La 2 (3%).