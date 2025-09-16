Adiós al sueño de Operación Triunfo: así fue la actuación del canario que se quedó a las puertas de la Academia

Anoche dio comienzo la 13.ª edición de Operación Triunfo, uno de los talent shows musicales más famosos de España. Un total de 18 concursantes superaron los castings y fueron seleccionados para participar en la Gala 0, en la que debía disputarse las 16 plazas disponibles en la Academia.

Chenoa abrió por segundo año consecutivo la edición tras consolidarse como presentadora del programa emitido en Prime Video. La gala estuvo marcada por las emociones, los reencuentros y las nuevas incorporaciones. Además, se rindió homenaje a Toni Cruz, uno de los creadores del formato, recientemente fallecido.

Los 16 concursantes oficiales

Tras las 18 actuaciones de la noche, el jurado formado por Leire Martínez, Abraham Mateo, Cris Regatero y Guille Milkyway otorgó el pase directo a 14 concursantes tras valorar sus actuaciones. Los concursantes actuaban en bloques de tres y seis de ellos lograron convencer al jurado de inmediato: Claudia Arenas, Judit, Max, Téyou, Lucía Casani y Guillo. Tras la actuación de todos los concursantes, se sumaron a los pases directos: Cristina, Olivia, Carlos, Laura, Salma, Tinho, Crespo y Guille Toledano.

En cuanto a los concursantes canarios, María Cruz fue salvada por los profesores, mientras que Sam tuvo que disputarse el último puesto en la Academia junto a Quique e Iván Rojo. Finalmente, la audiencia decidió que Iván Rojo cruzase la pasarela, convirtiéndose así en el último concursante de la edición.

Se acabó

Adiós al sueño del Sam, el canario interpretó Teenage Dream de Katty Perry, pero su actuación se vio marcada por los nervios, según señalo el jurado. Asimismo, Quique defendió Inevitable de Shakira, pero su interpretación no consiguió cautivar y no fue escogido para entrar en la Academia.

No obstante, tanto el jurado como los profesores creen que ambos participantes tienen un futuro prometedor en el mundo de la música. No sería la primera vez que esto ocurre; en varias ocasiones hay artistas que no han logrado entrar en la Academia, pero han acabado triunfando. Leire Martínez, miembro del jurado, confesó ella misma se presentó al casting de Operación Triunfo de no fue seleccionada en su día.