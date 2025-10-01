Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transformación completa

El renacer de Christofer de 'La isla de las tentaciones: su increíble transformación y todas sus operaciones, analizadas por el doctor Gómez-Villar

El cirujano estético explica los retoques más evidentes del chico, que ha pasado a lucir una imagen mucho más varonil y cuidada

El antes y el después de Christofer

El antes y el después de Christofer / Telecinco/Redes

Carlos Merenciano

Madrid

Desde que saltó a la fama como uno de los protagonistas más virales de 'La isla de las tentaciones', Christofer Guzmán no solo ha dado un giro a su vida personal, sino también a su aspecto físico. El doctor Gómez-Villar ha analizado en detalle esta transformación, que califica de “muy positiva” y fruto de un trabajo constante de retoques médicos estéticos y cuidado personal.

Christofer, de 'La isla de las tentaciones'

Christofer, de 'La isla de las tentaciones' / Redes sociales

El cambio más evidente, según el especialista, es la otoplastia a la que se sometió para corregir sus orejas despegadas, logrando un rostro más armónico. A ello se suman tratamientos con neuromoduladores que han suavizado notablemente las arrugas de la frente y los ojos, y la aplicación de ácido hialurónico en las ojeras, que eliminó el hundimiento que antes le marcaba la mirada.

Christofer, de 'La isla de las tentaciones'

Christofer, de 'La isla de las tentaciones' / Redes sociales

Pero el cambio no se ha quedado ahí. Christofer también ha apostado por potenciar su faceta más masculina con un aumento de mentón y una remodelación de su arco mandibular, intervenciones que, en palabras del doctor, “le han proyectado la mandíbula y le han dado un rostro más varonil”. Unido a su nueva rutina en el gimnasio, el exconcursante luce un físico mucho más definido que acompaña a la evolución de su cara.

Christofer, de 'La isla de las tentaciones'

Christofer, de 'La isla de las tentaciones' / Redes sociales

“El resultado es un Christofer mucho más cuidado, con cambios muy sutiles pero bien aplicados, que realzan su belleza sin caer en excesos”, asegura Gómez Villa. Así, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra ahora una imagen completamente renovada, muy diferente a la que tenía cuando se hizo famoso junto a Estefanía, pero con un estilo mucho más acorde a su presente.

