La próxima semana
Cuatro anuncia el regreso de 'Callejeros', que arranca nueva temporada con un tema de cadente actualidad
El programa se enfrentará a 'Sin gluten', 'Juego de pelotas' y 'La Agencia'
Redacción Yotele
Cuatro estrena la nueva temporada de 'Callejeros' el próximo miércoles a las 23:00 horas, justo después de 'First Dates'.
El programa liderado por Nacho Medina arrancará su nueva tanda de episodios metiéndose en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.
El estreno de 'Callejeros' coincidirá en su franja horaria con el debut de 'Sin gluten', la nueva serie de La 1, así como con 'Juego de pelotas' (Antena 3) y 'La agencia' (Telecinco), lo que augura competencia entre cadenas.
La edición anterior se emitió entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Sus 13 capítulos registraron una media de 545.000 espectadores y un 6,1 % de share.
- Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
- Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
- El 'Greetingman' se instala en la plaza de Canarias: símbolo de paz y agradecimiento en el Puerto de Las Palmas
- La manita relajada: la comentada actitud de John Travolta con sus fans en Gran Canaria
- Luis García sobre 'Recobita': 'No costó un millón y tiene que exigirse...no sé cuándo nos aportará en la UD Las Palmas
- ¿Qué hacer este fin de semana? Arucas celebra el Cangrejo Fest y Valleseco ofrece manzanas
- Extinción en Las Canteras: el sebadal de la playa desaparece por completo
- «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»