Temporada 9
'La isla de las tentaciones' calienta motores con dos programas especiales antes de su estreno
El programa de Sandra Barneda vuelve tras su edición más viral y pone fecha de estreno a sus especiales previos
Redacción Yotele
'La isla de las tentaciones 9' ya está en boxes y prepara su llegada a Mediaset después de que Montoya anunciara el regreso del programa durante la gala de 'Supervivientes All Stars'.
El reality, que emitió durante el primer trimestre del año su temporada más viral gracias a la participación del sevillano, ya tiene fecha de estreno para sus dos especiales, que servirán de preludio a la novena temporada.
'La isla de las tentaciones. El casting' se estrenará mañana 7 de octubre a las 20:00 horas en la plataforma Infinity del grupo audiovisual mostrará cómo se desarrollaron las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras.
A este especial le seguirán dos entregas del ya clásico, 'Rumbo a La Isla de las tentaciones' donde conoceremos las identidades de los nuevos protagonistas de esta edición.
- Kali Soukouna, el maliense que abrió su 'Cayuco' en Gran Canaria: así es la nueva frutería en Las Torres
- «El Cabildo de Gran Canaria construirá 421 viviendas sociales y rehabilitará otras 2.700»
- El souvenir de rolos de platanera
- Juan Avello, juez decano de Las Palmas: 'En Canarias se hacen las cosas bien a pesar de la alta litigiosidad
- John Travolta sorprende en Sardina al saludar al periodista Baby Solano durante el rodaje de su nueva película en Gran Canaria
- Un ladrón atraca con pistolas falsas y cuchillos a vecinos, taxistas y restaurantes en Gran Canaria: «¡Dame el dinero!»
- UD Las Palmas - Cádiz CF
- Las ‘fuerzas ocultas’ que impulsan a Vox en Canarias