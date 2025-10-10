Marta Peñate emociona con su despedida a Tony Spina en ‘Supervivientes All Stars 2

El reality ‘Supervivientes All Stars 2’, emitido por Telecinco, vivió una de sus noches más emotivas con la celebración de la boda entre Tony Spina, actual concursante, y Marta Peñate, ganadora de la pasada edición. Un momento especial no solo por la ceremonia celebrada en los Cayos Cochinos de Honduras, sino por lo que representó para la pareja y para la audiencia: la consolidación de una relación nacida en televisión y que ahora busca tener reconocimiento legal también en España.

Luciendo un vestido de novia radiante, Marta llegó al encuentro con Tony en la playa, donde intercambiaron votos simbólicos en un entorno paradisiaco. Sin embargo, el romanticismo dio paso a una realidad que no tardó en llegar: la despedida.

Aunque el adiós no fue emitido durante la gala principal, el programa ‘Supervivientes: Última hora’, presentado por Laura Madrueño, mostró las imágenes de este emotivo momento. Marta tuvo que regresar a España para retomar su papel como colaboradora y defensora en plató, mientras Tony permanecía en la isla para continuar en la competencia.

En ese último encuentro, los espectadores pudieron ver un lado muy íntimo de la pareja. Lejos del espectáculo, las cámaras captaron un diálogo lleno de ternura, confesiones sinceras y un mensaje que dejó huella: Marta pidió a Tony que no luchara por el premio, sino por ellos.

“Aguanta por nosotros, por llegar lo más lejos posible, al premio que le den por saco”, fueron las palabras de la colaboradora canaria, dejando claro que el valor de la experiencia va mucho más allá de la recompensa económica.

Un mensaje que toca corazones: “Mi premio eres tú”

La respuesta de Tony no se hizo esperar. Conmovido, le respondió con una frase que resume la esencia de su relación: “Mi premio eres tú”.

Pese a sus ganas de abandonar para estar con ella, Tony reafirmó su compromiso con el programa y con la experiencia que vive en la isla. “Quiero ganar esto también, pero pase lo que pase, tú eres lo más importante para mí”, le dijo antes de fundirse en un abrazo con su esposa.

Este intercambio muestra una vez más cómo los realities televisivos pueden ir más allá del entretenimiento, dejando espacio para historias humanas que conectan emocionalmente con la audiencia.

Planes de futuro: una luna de miel soñada

Antes de la despedida, los recién casados compartieron también sus planes tras el programa. Entre risas y anhelos, Marta comentó su deseo de repetir un viaje a las Maldivas, su destino soñado para la luna de miel. Aunque Tony bromeó con la idea de estar “harto de playa”, aseguró que por ella, volvería sin dudarlo.

Este momento sirvió como recordatorio de lo que les espera tras la aventura: una vida juntos fuera de cámaras, con nuevas metas y experiencias por compartir.