'La revuelta'
Gabriel Rufián explicó su vídeo filtrado con Ester Expósito y celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'
El político fue invitado en 'La revuelta' y habló de política, pero también tuvo ocasión para responder sobre el vídeo con la actriz y las preguntas clásicas
Kevin Rodríguez
Gabriel Rufián visitó anoche 'La revuelta' después de unos mensajes intercambiados en redes entre el programa y el político. El líder de ERC en Madrid respondió en el programa al vídeo muy comentado donde baila con Ester Expósitoy celebró esta mañana la victoria del programa de Broncano sobre 'El Hormiguero'.
Días antes de acudir al show, el político fue noticia por un vídeo filtrado donde se le veía bailando junto a Ester Expósito, disparando los rumores, por lo que Broncano se decidió a preguntarle sobre el tema.
Y aunque se dudaba si era realmente Rufián el que estaba junto a Ester Expósito, algo que el diputado confirmó: "Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos en el que estaba una actriz maravillosa y simpatiquísima como Ester Expósito. Ella bailó con todo el mundo; durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más", comentó.
Además, el político se pronunció sobre la audiencia conseguida por el programa. Rufián ya avisó que prefiería grabar el programa "mejor durante (El hormiguero) y les ganamos". Este martes, el político citaba un mensaje de 'La revuelta' donde decía Broncano que no ganaría a 'El Hormiguero' porque "no somos un equipo": "Un poco sí", contestaba Rufián.
- Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»
- ¿Por qué es tan importante la panadería de Las Palmas de Gran Canaria con una orden de cierre? Una historia de harina, lotería y cartillas de racionamiento
- Un turista arrepentido devuelve rocas volcánicas que se llevó de Canarias y advierte: “Traen mala suerte”
- Detenida una pareja en Las Palmas de Gran Canaria tras hallar la Policía Nacional 140.000 euros ocultos en una motocicleta
- El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década
- Una científica de Stanford se enamora de Canarias: 'Lo tienen todo para hacer ciencia disruptiva
- Los padres de los menores agredidos en Agüimes: 'Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?
- Vicente Díaz, arquitecto: 'Seguimos viviendo en casas pensadas para el siglo pasado