El próximo lunes
'El Hormiguero' celebrará su programa 3.000 con esta estrella internacional de la música
El programa de Pablo Motos llega a la efeméride siendo líder del access y con una invitada muy especial
Kevin Rodríguez
'El Hormiguero' celebra el próximo lunes su programa número 3.000 y ha anunciado esta noche a su invitada para tal efeméride. En 2022, el programa se desplazó hasta Londres para grabar la entrega 2.500 con Will Smith en los estudios de la BBC en plena promoción del live acción de Aladdín.
En esta ocasión será Laura Pausini la invitada para esta cifra tan especial y seguramente en el plató habitual donde Pablo Motos recibe a estrellas de todos los ámbitos cada noche. La italiana comenzará así su promoción por España de su nuevo álbum 'Yo canto 2', que se lanzará el próximo año y que traerá consigo una gira que comienza en nuestro país el próximo 27 de marzo en Pamplona. Dos días más tarde, la cantante hará parada en Arona (Tenerife), el 2 de abril se presentará en Barcelona, el 4 hará lo propio en Valencia y concluirá su visita en Madrid el 6 de abril. Luego se embarcará por América Latina y Europa.
'El Hormiguero' llega a los 3.000 programas en plena forma, siendo líder de audiencia de su franja a distancia de 'La revuelta'. El show de Pablo Motos y Trancas y Barrancas se ha consolidado como el programa más visto de la televisión y esta temporada cumplirá 20 años en emisión.
En cuanto a la invitada elegida, Laura Pausini es una de las artistas que más han visitado el programa siempre con ilusión y con momentos especiales por la buena relación personal que mantiene la cantante con el presentador. De hecho, en 2018 Pablo Motos recibió a la italiana el mismo día que falleció su madre, a quien quiso dedicarle el programa al borde de lágrimas: "Quiero dedicar este programa a mi mamá, que ha fallecido esta mañana", decía el presentador mientras la cantante le abrazaba y le regalaba un elogio: "Eres una persona maravillosa y un profesional".
