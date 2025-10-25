En 'De viernes'
Bea Archidone se rompe con el doloroso relato de Eugenia Osborne sobre la muerte de su madre
"Lo siento igual", decía emocionada la presentadora que terminó abrazando a la invitada
Kevin Rodríguez
Eugenia Osbrone fue anoche una de las invitadas de 'De viernes' y su testimonio sobre la muerte de su madre, Sandra Domecq emocionó y mucho a Bea Archidona, que acabó entre lágrimas al empatizar con la invitada.
Eugenia recordaba así uno de los momentos más duros de su vida, cuando sólo tenía 19 años y su madre fallecía: "Fue madre y padre. Siempre tan dedicada a nosotras que, en el momento en el que se fue se nos fue todo", decía muy emocionada.
"Era una dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí", añadía Osborne. "En todos los momentos de mi vida siempre pienso que me gustaría poder preguntarle qué haría ella, que me dijese que todo va a ir bien. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía".
Entre lágrimas, la hija de Bertín seguía relatando lo que significaba la figura de su madre: "Echo de menso el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir porque venía siempre a darnos un beso cuando se iba a la cama. Me acuerdo del olor de sus manos, de su risa y de verla bailar".
Ante este emotivo relato, Bea Archidona también se dejó ver emocionada y, sin poder contenerse, rompió a llorar: "Ella también ha pasado por lo mismo", explicaba Santi Acosta. "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado súper bien", decía la presentadora, que seguidamente se fundía en un abrazo con la invitada.
- Un propietario recupera su vivienda en Vargas en un descuido de los ocupas
- Los vecinos se vuelcan con el dueño que logró recuperar su vivienda en la playa de Vargas
- La Autoridad Portuaria de Las Palmas invierte ocho millones de euros anuales para evitar que 125.000 metros cúbicos de residuos acaben en el mar
- Una operación antidroga señala por enchufismo al líder de los estibadores
- Jorge Rey alerta por la llegada de la borrasca Benjamín: así afectará a Canarias en la última semana de octubre
- La UD Las Palmas quiere las llaves del manicomio y Mika Mármol se queda en tierra
- Veinte casas de El Burrero afrontan un segundo deslinde en 30 años
- Una queja vecinal lleva al cierre la hamburguesería All or Nothing en Triana