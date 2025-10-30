'La revuelta'
David Broncano felicitó a El Gran Wyoming por el Ondas y a 'El Hormiguero' por sus 3.000 programas: "Es un mérito increíble"
Además el programa se acordó de la DANA y homenajeó a las víctimas un año después
Kevin Rodríguez
'La revuelta' recibió anoche a Manolo García para que presentará su nuevo álbum musical, pero antes de que entrara el cantante, David Broncano tuvo oportunidad de dirigirse a la competencia, concretamente a 'El intermedio' y 'El Hormiguero' para felicitarles y también para rendir homenaje a las víctimas de la DANA.
El programa se hizo eco del Premio Ondas que recibió 'El intermedio' y el presentador jugó con eso mostrándose contrariado: "¿Le han dado el Premio Ondas a Wyoming? ¿Y a nosotros?", preguntaba el andaluz. "Nos dieron uno, acuérdate", mencionaba Ricardo Castella. "Es que hay más programas que este, David", añadía el colaborador.
En ese momento, Broncano aprovechó para felicitar a la competencia por partida doble: "A 'El intermedio' por el Ondas y a 'El Hormiguero' que ha hecho 3.000 programas, que es un mérito increíble. Enhorabuena", afirmaba el presentador mientras el público aplaudía.
Después, el programa también se acordó de las víctimas que se llevó la DANA el pasado año en la Comunitat Valenciana: "Tocamos el bombo cada día...solamente decir que nos acordamos, que lo dijimos el año pasado que tenemos esto aquí siempre (el bombo con el lema 'fuerza Valencia') y nos acordaremos y tendremos a la gente de Valencia ahí. Simplemente esperamos para la gente que está viendo el programa hoy desde Valencia que esperamos que las ayudas que faltan para la reconstrucción lleguen pronto y que se haga justicia con todo lo que sucedió", explicó el presentador mientras mostraba la bandera de la Comunidad Autónoma.
- Ni Triana ni Arucas: la ciudad de Gran Canaria que es conocida como 'la pequeña Sevilla' por su historia y su pasado comercial
- Yeray Reyes continúa su imparable expansión: así será el local 'más espectacular
- Medidas contra los atascos en la autovía GC-1: Tenerife se une a Gran Canaria para pedir ‘grúas exprés’ en los accidentes
- ¿La casa más estrecha de Las Palmas de Gran Canaria? 88 centímetros en pleno Vegueta
- El exalcalde Fernando Bañolas seguía como rector en Deportes 15 años años después de dejar la política en Guía
- Un nuevo equipo jugará en el Estadio de Gran Canaria: este club disputará mañana su partido de Copa del Rey
- El superyate que perteneció al fundador de Google aparece en el Puerto de Las Palmas
- Raciones gigantes y auténtica comida canaria: así es el restaurante de Las Palmas que no te puedes perder